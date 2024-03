Winnie the Pooh: Blood and Honey 3, la tercera entrega de la saga ya fue confirmada aunque su segunda parte aún no se estrena en México.

Y es que Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ya fue estrenada en Reino Unido el pasado 26 de marzo; sin embargo, en México y otros países aún no llega.

La expectativa sobre la nueva película de Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, llega después de haber obtenido un 100% de calificación en Rotten Tomatoes días antes de su estreno en Reino Unido.

Se confirma la llegada de Winnie the Pooh: Blood and Honey 3

De acuerdo con Variety , sin haberse estrenado Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 en México y otros países, ya fue confirmada su tercera entrega.

Pues se reveló que Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 ya está en desarrollo, y compartirá lugar con los múltiples proyectos que se están haciendo en torno a ella.

Cabe recordar que hace unos días se anunció la creación del Poohniverse Monsters Asemble , algo así como el Universo Cinematográfico de Marvel.

En este multiverso de Winnie the Pooh: Blood and Honey se concentrarán y juntarán varios proyectos al final.

Por lo que la llegada de Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 hace bastante sentido, en lo que se estrena la segunda parte.

Winnie the Pooh: Miel y sangre 2 ya tiene calificación en Rotten Tomatoes ( Jagged Edge Productions)

¿Cuándo se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey 3?

Winnie the Pooh: Blood and Honey 3, es decir una tercera parte de la saga de la readaptación de Winnie the Pooh a una versión de terror slash, ha sido confirmada.

Pese a que en la primera Winnie the Pooh: Blood and Honey fue destrozada por la crítica y audiencia, la segunda entrega está a punto de estrenarse en México y otros países.

En el caso de México, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 llegará el próximo 18 de abril, y se espera que próximamente se liberen los boletos para su lanzamiento,

Pues días antes se reveló que Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 tenía una gran diferencia con su predecesora, logrando tener una alta calificación en Rotten Tomatoes.

El pasado 26 de marzo, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 contaba con un 100% por parte de la crítica y un 85% de la audiencia.

Al día de hoy 28 de marzo, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, la calificación de la crítica ha bajado hasta un 53%; aunque el de la audiencia se encuentra en 83%.