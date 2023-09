Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ya está en marcha luego del inesperado éxito de su primera parte; pero no viene sola, pues el famoso Tigger se une a la película.

Tigger, uno de los personajes favoritos de los fans, llegará a Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, en una versión oscura y sangrienta.

Como muestra tenemos las primeras imágenes de cómo se verá el amigo de Pooh y Piglet, el cual se ve bastante agresivo y no parece que tenga ganas de hacer amigos.

De hecho el productor Scott Jeffrey señaló que Tigger es “increíblemente violento. Le encanta torturar a sus víctimas antes de matarlas”.

Tigger en Winnie the Pooh: Blood & Honey 2 (Especial)

¿Por qué no vimos a Tigger en Winnie the Pooh: Blood and Honey 2?

Muchos fans se sorprendieron de no ver al resto de personajes en la primera entrega de Winnie the Pooh: Blood and Honey, sobretodo a Tigger, siendo uno de los populares.

Cosa que se arregla para Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, con Tigger como el nuevo compañero de Pooh luego de la muerte de Piglet en la primera entrega.

El mismo Scott Jeffrey señaló que no usaron a Tigger porque este no estaba disponible por cuestiones de derechos de autor.

No obstante, esto se vencen en enero de 2024, por lo que no debería de haber problema de tener a Tigger en su nueva película, la cual saldrá en febrero del mismo año.

Confirman secuela de Winnie the Pooh: Miel y Sangre (Especial)

¿De qué tratará Winnie the Pooh: Blood and Honey 2?

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 no ha revelado su sinopsis oficial; pero lo realizadores han revelado algunas cosas, incluyendo el papel de Tigger.

Hasta donde se ha dicho, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 mostrará a Pooh uniéndose a Tigger para buscar de nueva cuenta a Christopher Robin y cobrar venganza.

Tanto por el abandono que sufrieron, como por la muerte de su amigo “Puerquito”.

Esto quiere decir que podríamos ver a los animales salir del Bosque de los 100 Acres, lugar donde se desarrolló la trama de la primera parte.

Winnie the Pooh: Blood and Honey (ITN Studios MovieCompany)

Con información de IGN y Discussing Film.