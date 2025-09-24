Wicked: For Good estrena tráiler final antes de su estreno en noviembre 2025, lo cual pondrá fin a la historia de Glinda y Elphaba.

Después de mucha espera, el trailer de Wicked: For Good ha salido a la luz, revelando qué podemos esperar de esta segunda parte de una de las películas más aclamadas de 2024.

Este es el tráiler de Wicked: For Good, continuación de Wicked (2024)

En redes sociales y plataformas oficiales, Universal por fin reveló el trailer de la continuación de la historia de Glinda y Elphaba: Wicked: For Good.

Se espera que Wicked: For Good llegue a las salas de cine el próximo 20 de noviembre del 2025, siendo este el cierre para la adaptación cinematográfica de la popular obra de Broadway.

¿De qué tratará Wicked: For Good, al secuela esperada de Wicked?

Por fin se ha estrenado el trailer de Wicked: For Good, en donde regresan Cynthia Erivo de 38 años de edad como Elphaba, y Ariana Grande de 32 años de edad como Glinda.

En el tráiler de Wicked: For Good, se ve cómo Elphaba quiere desenmascarar al Mago de Oz, y también cómo continúa su amistad con Glinda.

Pero sin duda uno de los momentos que muchos fans han estado esperando, es que en el tráiler de Wicked: For Good se revela la llegada de Dorothy, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León.

Se espera que Wicked: For Good sea uno de los estrenos más esperados de este 2025, y habrá que esperar para saber si supera en creces a su primera entrega.