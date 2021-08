‘Venom 2’ podría retrasarse hasta el 2022

Ha pasado menos de un día del estreno del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ y Sony sigue dando de qué hablar, ahora con otro posible retraso de ‘Venom 2′.

De acuerdo con Variety, Sony estaría pensando seriamente en retrasar ‘Venom 2′ hasta inicios de 2022, ocupando el lugar que actualmente tiene ‘Morbius’.

Como parte del efecto dominó, esto significaría que ‘Morbius’ también movería su fecha de estreno más adelante en el mismo 2022.

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)

Según las fuentes de Variety, Sony sólo estaría esperando el final de la CinemaCon para dar el anuncio de manera oficial a los cines y medios de todo el mundo.

De confirmarse la información, sería la sexta vez que Sony retrasa el estreno de ‘Venom 2′, que originalmente estaba planeada para llegar a salas de cine en 2020.

Habrá que esperar que el estudio dé una declaración oficial sólo el estado de ‘Venom 2′ en lo que se refiere a su lanzamiento.

Retraso de ‘Venom 2′ podría afectar a ‘Spider-Man: No Way Home’

Algo que preocupa mucho a los fans es que el retraso de ‘Venom 2′ afecte de alguna manera el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ estaría fechada para llegar en diciembre de 2021; sin embargo, al cambiar a ‘Venom 2′, hay posibilidades de un retraso para Spidey.

Una pista de esto que muchos ubicaron en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ es que no se menciona su fecha de estreno, sólo que llegará a cines.

Recordemos que Sony ha sido fiel a su idea de no tener estrenos fuertes en pandemia, no importan cuánto dure esta ni las afectaciones que pueda causar.

De ahí que no le haya temblado la mano para retrasar ‘Venom 2′ en 5 ocasiones y ‘Morbius’ en otras tantas, con Spider-Man no sería diferente.

Sony apuesta que la nueva película de Spider-Man sea un éxito en taquilla, por ello desean que se quiten las restricciones para que más gente vaya a las salas.

Hasta que no vea un escenario favorable, es probable que Sony no estrene nada de Marvel, ni ‘Venom 2′ ni ‘Morbius’ ni ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Variety.