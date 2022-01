Tom Holland quería interpretar una versión joven de ‘James Bond’ y fue el propio actor quien presentó la idea a Son.

En una entrevista con Total Films, Tom Holland reveló que había presentado una propuesta a Sony sobre hacer una película sobre un joven ‘James Bond’.

De acuerdo a Tom Holland, él tuvo una reunión con Sony Pictures después o durante la película de ‘ Spider-Man: Far From Home ’ y aprovechó la ocasión para presentar el proyecto de un joven ‘James Bond’.

“Era la historia de origen de ‘James Bond’. Realmente no tenía sentido, no funcionó. Era el sueño de un niño pequeño, y no creo que los herederos de Bond estuvieran particularmente interesados.”

Tom Holland