El actor británico Tom Holland está listo para comenzar una familia: “No puedo esperar para convertirme en papá”, expresó.

Fue durante una entrevista para la revista ‘People’, cuando Tom Holland habló sobre su futuro y confesó que planea convertirse papá a corto plazo.

Reveló también que planea tomarse un descanso de la industria fílmica, pues comenzó su carrera a muy temprana edad: “He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera”, expuso Tom Holland.

“Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo”, agregó el actor de 25 años.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Tom Holland podría tener hijos con Zendaya pronto

Tom Holland, quien actualmente tiene una relación con Zendaya Coleman, declaró: “Yo amo a los niños. No puedo esperar a ser papá”.

“Puedo esperar y lo haré, ¡pero no puedo esperar!”, reiteró el actor de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland expuso también que su padre ha sido un gran ejemplo para él, por lo que planea seguir sus pasos; asimismo, reiteró el gran gusto que tiene por los más pequeños.

“Si estoy en una boda o una fiesta, siempre estoy en la mesa de los niños pasando el rato. Mi papá ha sido un gran modelo a seguir para mí. Creo que heredé eso de él”, dijo Tom Holland.

Tom Holland y Zendaya (@tomholland2013 - Instagram)

Luego de sus declaraciones, los internautas no tardaron en pronunciarse, pues al estar en una relación con Zendaya Coleman, al público le hace mucha ilusión la posibilidad de que formen una familia juntos.

“La relación de Tom Holland y Zendaya es absolutamente adorable. Dos jóvenes, conscientes de sí mismos y amantes de la vida”, “Amo absolutamente a Tom Holland y Zendaya juntos”, “Esto es mejor que mi “Pequeño” Hombre Araña”, escribieron algunos internautas.

Pese a los buenos comentarios, algunos usuarios también aseguraron que su relación es falsa y se trata tan solo de relaciones públicas.

“Es lindo cómo la gente está entusiasmada con Zendaya y Tom Holland como si no fueran una pareja de relaciones públicas”, “Su pareja no es real”, escribieron algunos usuarios sobre su relación, entre comentarios en redes sociales.