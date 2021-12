‘Spider-Man: No Way Home’ rompe las taquillas a nivel mundial y suma más de 900 millones de pesos en dos días, rompiendo los récords de Marvel y Sony.

‘Spider-Man: No Way Home’ se había perfilado como la película más esperada del 2021 y, en lo que concierne a taquillas, lo ha demostrado pues abre co n 43.6 millones de dólares (903 millones 562 mil 40 pesos) en 15 mercados internacionales.

No ha pasado ni un día desde su estreno y la película dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland , ya ha roto récords en varios mercados internacionales.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

‘Spider-Man: No Way Home’ supera los mercados internacionales

De acuerdo con Deadline , ‘Spider-Man: No Way Home’ ha tenido el mejor lanzamiento desde la pandemia, por ejemplo, en Reino Unido alcanzó los 10.1 millones de dólares (209 millones 311 mil 390 pesos) en taquilla.

En México se reporta que ‘Spider-Man: No Way Home’ ganó aproximadamente 9 millones de dólares (186 millones 515 mil 100 pesos) el día de apertura más grande en el mercado y por encima de ‘Avengers: Endgame’ (2019) .

Por su parte, en Francia , ‘Spider-Man: No Way Home’ tuvo una recaudación de taquilla de 4.3 millones de dólares (89 millones 112 mil 770 pesos).

En Rusia 6.4 millones (132 millones 632 mil 960) mientras que, en Italia, ‘Spider-Man: No Way Home’ registró su mejor día de apertura con 3.4 millones de dólares (70 millones 461 mil 260 pesos).

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

‘Spider-Man: No Way Home’ también sorprende a la taquilla de Asia

El estreno de Spider-Man: No Way Home se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos en todo el mundo; esto incluye mercados asiáticos como:

Taiwán , en donde ‘Spider-Man: No Way Home’ logró recaudar 1.4 millones de dólares (29 millones 013 mil 460 pesos) en taquilla el mismo miércoles.

En Corea del Sur se agrega un estimado a la taquilla de ‘Spider-Man: No Way Home’ de 8.8 millones de dólares (182 millones 370 mil 320 pesos) con un 95% de participación del mercado.

La taquilla de India para ‘Spider-Man: No Way Home’ tampoco decepcionó pues se registró un total de 5.5 millones de dólares (113 millones 981 mil 450 pesos); en Hong Kong poco mas de 1.9 millones de dólares (39 millones 375 mil 410 pesos).

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

Se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ supere los 500 millones de dólares a nivel mundial

Como era de esperarse, ‘Spider-Man: No Way Home’ ha arrasado todas las taquillas en al menos 15 territorios del mundo.

Esto incluye a Canadá y Estados Unidos en donde se estima ganó entre 45 y 50 millones de dólares (932 mil 575 mil 500 y mil 036 millones 195 mil pesos).

Sin embargo, se estima que la taquilla para ‘Spider-Man: No Way Home’, película a la cual ya califican como la mejor de la trilogía de Tom Holland e incluso de Marvel, logre superar los 500 millones de dólares en su primer fin de semana.

Es decir que recaudaría poco más de 10 mil 361 millones 950 mil pesos a nivel mundial, logrando todo un récord, por encima incluso de ‘Avengers’ o ‘Star Wars.

Con información de Deadline y Comicbook.