Un niño se disfraza de Venom para su escuela y es la sensación en redes, haciéndose viral en poco tiempo.

A través de Twitter , el usuario identificado como ‘ @chico_queso’ compartió el disfraz que le fabricó a su sobrino para disfrazarse de Venom.

De acuerdo al hilo en la red social, el único requisito para el concurso de disfraces en la escuela de su sobrino es que fuera casero.

Y él, al dedicarse a confeccionar disfraces -entre otras cosas-, le fabricó desde cero un atuendo igual al de Venom, el simbionte de Marvel.

Disfraz de Venom se hace viral (@chico_queso / Twitter)

El disfraz de Venom se hace viral en redes y con fotos, el usuario de Twitter ‘ @chico_queso’ compartió el proceso de cómo realizó el disfraz del antihéroe de Marvel y enemigo de Spider-Man.

El proceso del disfraz de Venom en Twitter se hizo viral en redes logrando juntar 128 mil 400 me gusta y más de 6 mil 128 retweets.

Además, el usuario de Twitter aseguró que su sobrino ganó el concurso de disfraces de su escuela gracias a su caracterización de Venom.

Asimismo, ante la interrogativa de muchos sobre el disfraz de Venom, el usuario aprovechó para promocionar su trabajo de ilustraciones y confección de disfraces.

Venom es uno de los personajes más buscados para este Halloween y Día de Muertos

Venom es uno de los personajes más buscados para disfrazarse este Halloween y Día de Muertos, además de personajes como Cruella, Britney Spears y, por supuesto los personajes de ‘El Juego del Calamar’.

El buscador de Google se disparó durante los últimos días con búsquedas sobre ideas de disfraces de los personajes más populares de este año; entre ellos el de Venom.

Por lo que no era una sorpresa que los personajes de la serie de ‘El Juego del Calama r’ fueran una de las principales búsquedas.

Y, como se pudo observar, también el simbionte mejor conocido como Venom, esto debido a que recién estrenó la segunda película llamada ‘Venom: Let There Be Carnage’.