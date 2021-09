Sony ha vuelto a ser víctima de las filtraciones, aunque ahora la película involucrada no es ‘Spider-Man: No Way Home’, sino ‘Venom: Carnage liberado’.

A una semana del estreno, ya circula en redes sociales un video que revela la escena poscréditos de la película protagonizada por Tom Hardy.

La grabación contiene uno de los más importantes spoilers de la película, pues confirma una conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

¿Qué se puede ver en la escena poscréditos de ‘Venom: Carnage liberado’?

La escena filtrada tiene una duración de casi dos minutos e inicia mostrando a ‘Eddie Brock’ tumbado en una cama, luego de vencer a ‘Carnage’.

El reportero se encuentra viendo una telenovela protagonizada por el actor mexicano David Zepeda, cuando de pronto nota una especie de temblor y un resplandor aparece en la ventana.

‘Eddie’ se levanta confundido, intentando saber qué sucedió, cuando de pronto ‘Venom’ toma control de su cuerpo, al ver que en la televisión ya no se ve su telenovela.

En lugar, aparece un noticiero que muestra a Peter Parker (Tom Holland) usando el traje de Spider-Man, pero sin la máscara.

Esto parece despertar el instinto de venganza de ‘Venom’, que lame la pantalla de la televisión, mientras murmura algo.

PostCreditos de Venom 2 Completa

Ya quiero verla :,v pic.twitter.com/bDxPEteG8m — Razor_911 (@Razor_911_) September 29, 2021

‘Venom: Carnage liberado’ confirma conexión con el MCU, según fans

El video de la escena filtrada parece haber sido tomado durante una función de prensa en Rusia, ya que los diálogos de los personajes parecen estar en el idioma de ese país.

Pese a ello, los fans de la franquicia ya teorizan sobre las revelaciones que hace la escena, presumiento que confirmaría la conexión con el MCU.

Según las hipótesis difundidas en redes sociales, el resplandor que inquietó a ‘Eddie Brock’ sería producto del multiverso creado por Doctor Strange en Spider-Man No Way Home.

Se estima que ‘Venom: Carnage liberado’ recaudará al menos 50 millones de dólares (unos mil 24 millones de pesos) en su primer fin de semana.