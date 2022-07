Si no quieres spoiler, no sigas. Pues es que en Thor: Love and Thunder ha salido un personaje que ha llamado la atención, por lo que todos se preguntan ¿quién es la hija de Gorr?

Tras el estreno de Thor: Love and Thunder, la reciente película de Marvel, muchos son los datos que están circulando, entre ellos los miles de spoilers.

Mismo que traen a colación a un personaje que ha salido al principio de la cinta, pero en donde toma relevancia al volver a aparecer en una de las escenas post créditos en Thor: Love and Thunder.

Dicho personaje se trata de la hija de Gorr, la cual revive luego de que el villano de Thor: Love and Thunder pide como último deseo a La Eternidad antes de morir.

Y por lo que también Gorr le pide a Thor adoptar a su hija y de ahí que el superhéroe de Marvel sea acompañado de esta niña a la cual llama Love.

- Gorr resucita a su hija al realizar la petición de un deseo a La eternidad, este ser revive a su pequeña que fallece a principios de la cinta.

- La hija de Gorr traería parte del poder de este ser, y es adoptada por Thor como última petición del “Carnicero de los dioses pic.twitter.com/bnXf7SBlZi — Luis Tamani (@LuisTamani) July 7, 2022

Ante esto es importante aclarar que al parecer este personaje fue creado para la Thor: Love and Thunder.

Debido a que en las referencias sobre Gorr se menciona que sus hijos murieron y los cuales son solo hombres.

Por lo que la aparición de la hija de Gorr trae muchas dudas al respecto, ya que entre rumores se dice que podría ser Torunn o Singularity.

Pese a esto nada es seguro, por lo que no se puede decir a ciertas quién es la hija de Gorr, pero si quien interpretó a este personaje tan misterioso en Thor: Love and Thunder.

Póster Thor: Love and Thunder (Marvel Studios )

La hija de Gorr en Thor: Love and Thunder es la de Chris Hemsworth en la vida real

Pues resulta ser que la hija de Gorr en Thor: Love and Thunder es nada más ni menos que la hija de Chris Hemsworth en la vida real.

Ya que se trata de India Rose Hemsworth de 10 años y quien es la hija mayor de Chris Hemsworth y Elsa Pataky quien da vida a Love.

Asimismo, India Rose Hemsworth no es es la única descendiente de Chris Hemsworth que aparece en Thor: Love and Thunder.

También Tristan uno de los gemelos del actor de 8 da vida a la versión joven de Thor, quien aparece en el tráiler, corriendo por el bosque.

¿La hija de Gorr en Thor: Love and Thunder está basada en Torunn?

Pese a que se desconoce quién es exactamente la hija de Gorr en Thor: Love and Thunder, hay muchos que dicen que Love podría estar basada en Torunn.

Si la misma la diosa del trueno del Norte e hija de Thor y Sif, la cual es una superheroína y la primera con poderes hereditarios, que pertenece a Los Vengadores.

Ante esto suena algo ilógico que la hija de Gorr en Thor: Love and Thunder está basada en Torunn, pero en donde las dudas surgen, luego de verla en la cinta corriendo con la hacha la Rompetormentas.

Sin embargo, aún tendremos que esperar más tiempo para saber de quién se trata realmente la hija de Gorr en Thor: Love and Thunder, si es que hay una quinta cinta del Dios del Trueno.