Thor: Love and Thunder, protagonizada de Chris Hemsworth, está a unas cuantas semanas de estrenarse, y muchos fans mantienen el hype por ver el desnudo parcial que tendrá el Dios del Trueno en escena.

Desde que se reveló el tráiler de Thor: Love and Thunder, el fandom marvelita ha expresado su emoción por el semi desnudo que tendrá Chris Hemsworth cuando esté frente a Zeus.

Esta es la primera vez en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel que aparecerá en pantalla, una toma de desnudez parcial, donde el Dios del Trueno homenajea a su hermano Loki.

Escena mas reproducida del tráiler de 'Thor: Love and Thunder' (YouTube )

La Motion Picture Association (MPAA) en Estados Unidos, le ha dado la clasificación PG-13 a Thor: Love and Thunder , lo que significa que no es apta para público infantil menor a los 13 años.

Aunque la mayoría de las películas de Marvel Studios son PG-13, ahora se advierte que habrá un desnudo parcial, en referencia a la toma que habrá con Chris Hemsworth.

Actor querido por un gran sector de los seguidores del UCM y que, desde su aparición como el Dios del Trueno, ha crecido en popularidad en la industria del cine.

¿Thor: Love and Thunder podría será la última película de Chris Hemsworth como Dios del Trueno?

Al parecer no todas son buenas noticias para los fans marvelitas, que por fin podrán ver semi desnudo a Chris Hemsworth en Thor: Love and Thunder.

Esto porque algunos medios reportan que Thor: Love and Thunder sería la última cinta de Hemsworth en el papel del Dios del Trueno.

Ha sido el propio Chris Hemsworth, quien de manera pública ha dejado entrever que no iría más con su papel de Thor en Marvel Studios.

Póster Thor: Love and Thunder (Marvel Studios )

En una entrevista para Wired, Hemsworth mencionnó lo siguiente:

“Bueno, la última película de Marvel que he filmado es Thor: Love and Thunder y podría ser mi última película de Marvel, no lo sé.”

“He interpretado a ese personaje durante diez u once años, y cada vez ha sido nuevo y emocionante, y esta no fue la excepción”.

Nuevo póster de ‘Thor: Love and Thunder’ (@MarvelStudios / Twitter)

Mencionó Chris Hemsworth que dejó, aún así, la puerta abierta para su papel del Dios del Trueno:

“Me encanta interpretar a Thor, lo he hecho durante muchos años y continuaría haciéndolo si la gente quisiera que lo hiciera.”

Aunque no se sabe que pasará con este personaje de Marvel, es un hecho que Taika Waititi y su propuesta cinematográfica convencieron a Chris Hemsworth para Thor: Love and Thunder, la cual durará 119 minutos.