‘Thor: Love and Thunder’ es la segunda película de Marvel que se estrena en este 2022, y que llega con una expectativa un tanto menor a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Esto debido a que, tal como lo confirmó Taika Waititi, ‘Thor: Love and Thunder’ no tiene nada que ver con el multiverso ni nada de la trama central de esta (un tanto irregular) Fase 4 del MCU.

¿Esto hace que de facto, ‘Thor: Love and Thunder’ sea una mala película? En realidad no, de hecho en parte eso ayuda a que esta entrega del Dios del Trueno sea la mejor que él protagoniza.

Thor: Love and Thunder (Disney/Marvel)

‘Thor: Love and Thunder’ es una película que funciona; una obra bastante divertida, con buenos efectos y grande dosis de humor, es decir, entretenimiento en su estado más puro.

Taika Waititi parece haber encontrado su equilibrio con ‘Thor: Love and Thunder’, pues logra solventar los muchos problemas que le señalaron con ‘Ragnarok’, que se traduce en su tono casi paródico.

Vayamos por partes de estos aspectos de ‘Thor: Love and Thunder’.

¿De qué trata ‘Thor: Love and Thunder’?

‘Thor: Love and Thunder’ nos pone después de ‘Avengers: Endgame’; con el hijo de Odín viajando al lado de los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, el otrora Dios, no se siente pleno del todo.

A pesar de las aventuras vividas, Thor siente que le falta algo, ni siquiera las batallas y las victorias lo animan; todo cambia cuando recibe una inesperada llamada de auxilio.

Gorr, el asesino de dioses ha aparecido y Thor es uno de sus objetivos; sin embargo, el asgardiano no será un blanco fácil, estando listo para la batalla al lado de su amiga Valquiria y una inesperada Jane Foster, que ahora porta el Mjolnir.

Este singular equipo deberá enfrentar la amenaza de Gorr, quien no sólo pone en peligro a Thor y todos los dioses, sino al mismo futuro de Asgard.

Natalie Portman regresa a Marvel en Thor: Love and Thunder (@thorofficial / Captura de pantalla Twitter)

‘Thor: Love and Thunder’ nos muestra varios temas interesantes, como proceso de sanación del Dios del Trueno, al ser el Vengador que más perdió en la Guerra del Infinito; además de poner en tela de juicio la misma función de los dioses.

En ese sentido, ‘Thor: Love and Thunder’ hace un buen trabajo, pues trata de manera puntual ambos conceptos, que en sí mismos son bastante complejos y extensos de abordar.

Claro, ‘Thor: Love and Thunder’ no es un documento de los procesos psicológicos de recuperación o del nihilismo teológico; estos temas se aligeran con batallas épicas y grandes dosis de humor.

Esto hace que ‘Thor: Love and Thunder’ no se sienta tan pesada y las casi dos horas que tiene de duración se pasen rápido; se ve que Taika Waititi ya está totalmente acostumbrado al estilo Marvel y al Dios del Trueno.

Escena de Thor: Love and Thunder (Marvel Entertainment / YouTube)

Además el no estar ligada del todo a la trama de la Fase 4, hace que ‘Thor: Love and Thunder’ pueda ser disfrutada por cualquier persona, pues no necesitas haber visto 10 películas y 5 series para entender todo.

‘Thor: Love and Thunder’ busca que te la pases bien y que entres un poco a la reflexión, aunque sin perder de vista que lo principal es la diversión y no los procesos intelectivos complejos.

¿Cómo son las actuaciones de ‘Thor: Love and Thunder’?

‘Thor: Love and Thunder’ cuenta con buenas actuaciones, actores y actrices se ven que están totalmente acorde a sus papeles, sobretodo quienes han repetido personaje desde hace años.

Chris Hemsworth se mantiene como Thor, encajado perfectamente en el héroe de Marvel, ahora explorando una faceta como persona en recuperación, aunque no deja de lado su vena cómica y heróica.

Tessa Thompson también hace lo propio con Valquiria, aunque queda un poco a deber como reina de Asgard, pues no se toca ese punto para nada y en varios momentos no parece la líder de un pueblo.

En cuanto a las adiciones, Christian Bale nos da un gran villano en Gorr y apelando a su conocido transformismo para entregar una caracterización digna de un “mata dioses”; además de fundamentar su odio en la inutilidad de lo divino.

Escena de Thor: Love and Thunder (Marvel Entertainment / YouTube)

Tampoco podemos olvidar a Russell Crowe, el cual parece que fue hecho para el papel de Zeus, que si bien no es el clásico del mito griego, da una versión que encaja perfectamente en el MCU.

Como podrán darse cuenta, falta alguien por mencionar, y es debido a que es quien más nos sorprendió en ‘Thor: Love and Thunder’; Natalie Portman regresando como Jane Foster.

Natalie Portman tiene un gran historial entregando heroínas y figuras femeninas destacas, lo cual sale a relucir en ‘Thor: Love and Thunder’.

Su Jane Foster o Mighty Thor es de lo mejor del filme, teniendo una gran química con todos los personajes con los que se le ve en pantalla. No parece que la actriz haya dejado el MCU por más de 10 años.

Chris Hemsworth en una escena de 'Thor Love and Thunder' (Marvel Entertainment / YouTube)

Natalie Portman logra retomar a la “doctora” sin ningún problema y darle ese giro de superheroína; sobretodo demostrando la emoción de tener estas nuevas capacidades, mostrándose siempre emocionada.

Además de esconder tras de sí un secreto que podría costarle la vida, pues el ser una diosa tiene un alto costo para una humana.

Sin lugar a dudas, el regreso de Natalie Portman y Jane Foster es uno de los grandes aciertos de ‘Thor: Love and Thunder’ y el MCU.

¿Qué pasa con el humor de ‘Thor: Love and Thunder’?

Bien, hablemos de las cabras divinas en la habitación; sí, ‘Thor: Love and Thunder’ repite la misma fórmula que ‘Thor Ragnarok’ y eso es, meter humor prácticamente en toda la película.

Sin embargo, Taika Waititi aprendió de ‘JoJo Rabbit’ y ahora no busca hacer bromas en momentos innecesarios; respeta muy bien los estadios dramáticos, e incluso les da un peso mayor que a los chistes.

Sí ‘Thor: Love and Thunder’ tiene humor, mucho humor, más que el promedio de una película de Marvel tradicional; aún así, no se siente como algo tan agresivo como en ‘Ragnarok’, que sí te sacaba de la película.

Jane Foster en Thor: Love and Thunder (Disney)

Claro, si no te gusta Taika Waititi como director o actor, está más que claro que no te gustará ‘Thor: Love and Thunder’.

Te podemos decir que el personaje de Korg aún es bastante molesto y no tiene razón de ser en ‘Thor: Love and Thunder’, más que escupir comentarios graciosos durante todo el metraje.

A veces son atinados y a veces están totalmente fuera de lugar. A pesar de todo esto, es un poco más tolerable en ‘Thor: Love and Thunder’ que en ‘Ragnarok’.

¿Vale la pena ‘Thor: Love and Thunder’?

Como casi todas las películas de Marvel actuales, ‘Thor: Love and Thunder’ denota que su interés en apelar más que nada al entretenimiento y divertimento inmediato, cosa que hace bastante bien.

‘Thor: Love and Thunder’ por sí sola es agradable y tiene unos buenos valores de producción; que puede ser disfrutada incluso por aquellas personas que sepan muy poco del MCU.

Además no podemos negar que todas las personas involucradas en ‘Thor: Love and Thunder’ hacen un excelente trabajo, sobretodo Natalie Portman como esta nueva versión de Jane Foster.

Christian Bale como Gorr (Marvel Studios)

Y se agradece que Taika Waititi se controle un poco en ‘Thor: Love and Thunder’ con el uso del humor, pues aunque tiene sus momentos innecesarios y ridículos, también se apoya en escenarios dramáticos bastante puntuales.

Eso sí, si esperas que ‘Thor: Love and Thunder’ te aporte algo a la gran trama del Universo Marvel, la película te decepcionará de manera terrible, pues va en su propia línea.

En ‘Thor: Love and Thunder’ no hay multiverso, decenas de cameos inesperados, ni nada de eso; es simplemente una película de varias personas que buscan una manera de sanar sus heridas y enfermedades personales.

Todo aderezado con muchas bromas, muchos efectos especiales y muchas escenas de acción; si quieres algo fuera de esto, entonces ‘Thor: Love and Thunder’ no es para ti.