Las cosas cambian en 5 años y ‘The Suicide Squad’ es todo lo que el Escuadrón Suicida intentó; pero no pudo ser por culpa de Warner Bros.

‘The Suicide Squad’ de James Gunn es una comedia de superhéroes divertida, sangrienta y particularmente crítica del gobierno de Estados Unidos.

The Suicide Squad (Warner Bros./HBO)

Estamos hablando de un producto que no se toma en serio, al mismo tiempo que no teme en decir algunas verdades de la política estadounidense.

Todo sin olvidar que se enmarca en un universo donde los extraterrestres obtienen poderes con el Sol y los tiburones pueden hablar.

Podemos decir que con ‘The Suicide Squad’, James Gunn revivió a un proyecto que parecía muerto desde 2016.

¿De qué trata ‘The Suicide Squad’?

‘The Suicide Squad’ nos pone e una de las tantas misiones de la Task Force X de Amanda Waller y el gobierno de Estados Unidos.

La misión del equipo de ‘The Suicide Squad’ es infiltrarse en la nación sudamericana de Corto Maltese, para acabar con un proyecto conocido como “Starfish”.

Pero claro, nada es tan fácil y los miembros del Escuadrón Suicida deberán de enfrentar una serie de complicaciones para cumplir su objetivo.

En sí la premisa de ‘The Suicide Squad’ es muy básica y no presenta nada que no se haya visto en las películas de acción militar de los 80 y 90.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Tienes una misión simple, donde mandas a un equipo especializado que es todo menos cauteloso, causando destrucción a su paso.

Sin embargo, James Gunn toma esto y le quita toda seriedad y epicidad para hacer una comedia en todo el sentido de la palabra.

El tan criticado humor de las películas de superhéroes por fin encuentra su lugar en ‘The Suicide Squad’ de manera perfecta.

‘The Suicide Squad’ tiene más en común con ‘Loca Academia de Pilotos’ que con ‘Rambo’ o ‘Comando’, y eso no es nada malo.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Todo fluye de manera adecuada, con grandes (y sangrientas) escenas de acción, un ritmo frenético; pero que jamás se siente agresivo para el público.

Esto porque es muy caricaturizado; es como ver una de las películas de animación de ‘The Suicide Squad’ en carne y hueso.

Pero debajo de toda esa locura, ‘The Suicide Squad’ esconde un trasfondo bastante oscuro y crítico.

James Gunn no tiene empacho en usar a los villanos de DC para señalar el intervencionismo estadounidense.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Cómo estas “misiones secretas” son más una manera de limpiar el desastre que el propio Estados Unidos provoca y no tanto para “salvar el mundo”.

‘The Suicide Squad’ te muestra que en el mundo de la geopolítica no hay buenos, todos están manchados de una u otra manera de sangre.

Al final todos son títeres de poderes más grandes que incluso el propio Superman y la Liga de la Justicia.

‘The Suicide Squad’ tiene al mejor equipo de villanos de la historia

Una de las muchas cosas que se criticó a la entrega de 2016 de ‘Suicide Squad’ fue la falta de química entre sus protagonistas, esto no sucede en esta entrega.

‘The Suicide Squad’ cuenta con el mejor equipo de supervillanos que haya visto cualquier universo cinematográfico, todos con igual carisma e importancia.

Incluso Polka Dot Man y Ratcatcher 2, que se pensaban como de relleno, tienen una razón de ser y encuentran relevancia en la trama.

Mención aparte para Idris Elba que se nota sumamente cómodo interpretando a Bloodsport, siendo que era crítico del cine superheróico tras su paso en Marvel.

The Suicide Squad (Warner Bros)

En ‘The Suicide Squad’ se luce presentando a un asesino con varios matices y que no sólo es malo “por que sí”.

Lo mismo va para John Cena, el cual hasta cierto punto se burla de sí mismo, pues su Peacemaker es una especie de parodia del personaje del “Marine”.

Muestra la contradicción del estereotipo de soldado estadounidense, que pregona acerca de la paz; pero en la práctica es una asesino sin visión moral.

Están tan bien escritos todos los personajes que la otrora omnipresente Harley Quinn desaparece durante una buena parte de la película y no se le extraña.

The Suicide Squad (Warner Bros)

Eso sí, como en buena película de cómics, los antagonistas son intrascendentes en su mayoría.

Si acaso el Thinker de Peter Capaldi y Starro tienen mayor desarrollo (aunque este último es mostrado en realidad como una fuerza de la naturaleza).

El resto de los personajes antagónicos, liderados por el Mateo Suárez de Joaquín Cosío , sólo están ahí porque hay que tener a quién enfrentarse.

Cosío simple y sencillamente tiene el papel de “dictador latino” tan usado en el cine de Hollywood, con todos los clichés que conlleva.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Otra cosa a señalar es que a pesar de su gran cast y varios personajes anunciado, no todos son usados realmente en la historia.

Habrá muchos sacrificios y es probable que tu actor, actriz o personaje favorito sólo dure algunos segundos en pantalla para darle paso al equipo principal.

Aún así los protagonistas de ‘The Suicide Squad’ son tan buenos que logran sostener la película.

¿Cómo son los efectos en ‘The Suicide Squad’?

Otra cosa a su favor que tiene ‘The Suicide Squad’ son los efectos especiales, los cuales son excelentes en su mayoría.

Al ser ‘The Suicide Squad’ una película de un grupo de personas cuyas habilidades son físicas y militares, se recurrieron a muchos efectos prácticos.

Claro que hay escenas con CGI, King Shark es generado por computadora, lo mismo que las ratas de Ratcatcher 2; pero estos no saturan la pantalla.

Con esto la película se siente orgánica y hasta cierto punto “realista”, no como un videojuego de 2 horas como algunos filmes de superhéroes.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Curiosamente es cuando se abandonan los efectos prácticos que ‘The Suicide Squad’ cae un poco visualmente.

No es nada que te saque de la película; pero sí notarás una que otra secuencia que no parece bien integrada al contexto que vemos.

Sin lugar a dudas lo que más se disfruta de ‘The Suicide Squad’ son los tiroteos, las explosiones y los combates uno a uno.

Los villanos por fin tiene la película que merecen con ‘The Suicide Squad’

‘The Suicide Squad’ es una gran película de cómics, tal vez la mejor que ha salido en cines desde 2019.

Es una obra que todo fan del género debe de ver, sea que le guste DC o Marvel; ‘The Suicide Squad’ agradará a todo mundo sin excepción.

Eso sí, no podemos negar que tiene algunas cosas particulares; podríamos decir que son vicios de James Gunn.

Por ejemplo, el uso excesivo de música licenciada, algo que antes de ‘The Suicide Squad’ sólo se había visto en el Escuadrón Suicida original.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Tampoco podemos olvidar el uso indiscriminado de chistes de connotación sexual, que parecen más propio de un humor adolescente que adulto.

Además te aseguramos que en algún momento de la película pensarás que estás viendo ‘Guardianes de la Galaxia’ con personajes de DC.

Pues ‘The Suicide Squad’ tiene todo ese estilo y James Gunn no hizo nada para ocultarlo, de hecho se explayó aún más.

Si nada de esto te suena como algo malo, entonces prepárate a ver la mejor aventura de la Task Force X que el DCEU puede dar.