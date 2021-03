Starro, el monstruo gigante de 'The Suicide Squad'

El tráiler de 'The Suicide Squad' presentó a Starro, villano clásico de DC.

Luego de mucha espera, Warner Bros. lanzó el primer tráiler de 'The Suicide Squad', el cual ha sido bien recibido por el público, pues muestra una obra llena de violencia, irreverente y divertida; sin olvidar que nos dejó una gran sorpresa en la forma de Starro.

Al final del avance de 'The Suicide Squad' se reveló que el equipo no se enfrentará a una amenaza cualquiera, sino a un kaiju gigante que tiene la forma de una estrella de mar; quien no es otro que Starro, un villano clásico de DC Comics y la Liga de la Justicia.

A continuación te diremos por qué es tan importante este monstruo y qué hace en 'The Suicide Squad' enfrentando a Harley Quinn, King Shark y Capitán Boomerang.

Starro Warner Bros.

¿Quién es Starro?

En términos simples, Starro es un parásito espacial que se dedica a invadir mundos, controlando de paso a todos los seres vivientes que habiten en él. En la ficción nació hace miles de millones de años y desde entonces se dedica a infectar planetas en todas las galaxias.

En nuestra realidad, Starro es una creación del escritor Gardner Fox y el ilustrador Mike Sekowsky para el cómic de 1960 'The Brave and the Bold', donde se marcaría la primera aparición de la Liga de la Justicia, conformada por Mujer Maravilla, Flash, Detective Marciano, Linterna Verde y Aquaman.

Starro DC Comics

En otras palabras, esta estrella gigante intergaláctica es la primera amenaza que tuvieron que enfrentar como equipo los héroes de DC Comics; en una versión inicial del famoso combinado, pues como darás cuenta, Superman y Batman estaban ausentes de esa primera alineación.

¿Qué poderes tiene Starro?

A diferencia de otros monstruos, Starro no se mueve sólo por instinto, en realidad tiene una conciencia evolucionada al grado de ser una de las criaturas más inteligentes de todo el Universo DC; a esto hay que sumar que su tamaño le confiere de facto una gran fuerza y resistencia.

Por si esto no fuera suficiente, Starro posee poderes telepáticos y puede crear versiones miniatura de sí mismo, las cuales se adhieren al cuerpo de personas o animales, controlando su mente de manera total. Su capacidad cerebral es tal que ni siquiera Superman puede evitar caer bajo su influencia.

Starro DC Comics

Aunque ha sido derrotado en numerosas ocasiones por la Liga de la Justicia y la Green Lantern Corps, todo indica que es casi inmortal, ya que puede regenerarse con el paso del tiempo, siempre y cuando una parte de él sobreviva por mínima que sea.

¿Qué hace Starro en 'The Suicide Squad'?

Siendo un enemigo clásico de la Liga de la Justicia y los Linterna Verde, uno esperaría que Starro se enfrentara a ellos en las películas; sin embargo, ya vimos que tendrá que ser contenido por los villanos de 'The Suicide Squad'.

Si bien no se ha revelado la sinopsis oficial del filme, por lo que vemos en el tráiler se puede inferir que Starro ya estaba en la Tierra oculto en la zona a donde es enviado el Escuadrón; si se respeta su origen espacial y poderes, es probable que la historia muestre cómo este ser controla al ejército comandado por Joaquín Cosío.

Amanda Waller habría mandado a Harley y compañía a detener al personaje de Cosío; sin embargo, descubrirían que detrás del mexicano se esconde la estrella espacial, probablemente planeando su invasión a nuestro planeta.