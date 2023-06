The Flash ya llegó a cines de todo el mundo y ha estado dando mucho de qué hablar, principalmente por sus efectos especiales.

Tanto, que el animador mexicano Cruz Contreras publicó un video.

Cruz Contreras no es ningún improvisado, pues es uno de los animadores de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Sabe de qué habla cuando critica los efectos de The Flash en su video.

Y es que como muchos otros, al animador no le agradaron para nada los efectos especiales de la película de Barry Allen, al grado de que declara que eso le destruyó la experiencia.

La cual se salvó gracias a las actuaciones de Ezra Miller y Sasha Calle, a quienes considera lo mejor de toda la película.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

Cruz Contreras señala en su video que los efectos de The Flash se ven “baratos”

Para Cruz Contreras, los efectos de The Flash lucen “baratos”, en su video explica que hay secuencias que se ven muy mal, como la de los bebés.

Además de que se nota en varias partes que todo está hecho con CGI en The Flash, incluso no entiende porque se usa CGI en escenas donde no se necesita.

En el video menciona que no sólo él se dio cuenta de lo pésimo de los efectos, mucha gente en el cine lo notó, al grado que se estaban riendo de ello.

Cruz Contreras pensó que los efectos de la película los habían hecho 3 estudios con fama de ser malos; pero no fue así, de hecho fueron empresas bastante buenas.

Una de ellas trabajó en la franquicia de Avatar, por lo que no se explica cómo es que ahora entregaron un trabajo tan malo.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

The Flash tendría malos efectos a propósito

Otra cosa que menciona Cruz Contreras en su video es lo que dijo Andy Muschietti, director de The Flash, que los efectos se ven así a propósito.

Esto debido a que se buscó plasmar en The Flash la perspectiva de Barry Allen al momento de entrar en la hipervelocidad.

Sin embargo, el animador (así como la gran mayoría del público) no creen que esto sea así, pues se ve que la película está apurada en ese aspecto.

Al final concluye que le da miedo lo que está pasando con los efectos especiales en las películas, pues parece que los estudios están abaratando su trabajo para obtener proyectos y mantener clientes.