¿'The Batman’ tiene escena post-créditos? Ahora que la película ya tuvo su pre-estreno en cines de México, muchos se preguntan si tendrán que esperarse hasta el final de los créditos.

Recordemos que muchas películas de superhéroes se guardan algo para después de los créditos, ¿el mismo caso aplica para ‘The Batman?

La respuesta rápida es NO, ‘The Batman’ no tiene escena post-créditos, por lo menos no al estilo que estamos acostumbrados en Marvel o incluso en otras producciones de DC.

‘The Batman’: Zoë Kravitz revela que su Catwoman será bisexual (DC )

Ahora bien, ‘The Batman’ sí tiene lo que podemos llamar un “pequeño contenido”, tanto a la mitad de los créditos, como al final de estos; pero reiteramos no son escenas tal cual.

Son meros guiños a este nuevo universo de ‘The Batman’ que duran tan sólo unos segundos, de hecho el contenido al final de los créditos es sólo un flashazo que te puedes perder si no estás atento.

Si esperas que ‘The Batman’ te sorprenda con algo parecido a lo que ves en ‘Avengers’, te decepcionarás bastante.

Rumores apuntaban a Joaquín Phoenix en los post-créditos de ‘The Batman’

El que ‘The Batman’ no cuenta con escenas post-créditos reales podría ser frustrante para muchas personas, sobretodo porque había un rumor que el Joker de Joaquín Phoenix estaría en la película.

Supuestamente el Joker de Joaquín Phoenix aparecería en una escena post-créditos de ‘The Batman’; sin embargo, te podemos confirmar que eso es totalmente falso, el actor no está en la película.

Aunque ha dirigido varios blockbuster como ‘The Batman’, Matt Reeves no es alguien que guste de seguir las tendencias, por ello jamás ha puesto escenas post-créditos como tal en alguna de sus obras.

'The Batman' ( Warner Bros. Pictures)

La intención de Matt Reeves con ‘The Batman’ era contar la historia que quería del Hombre Murciélago sin que un “teaser” al final arruinara la experiencia, pues a veces los post-créditos son más mencionados que la propia película.

Además el tono de ‘The Batman’ (sombrío y depresivo) no daba espacio en realidad para que se incluyera un post-créditos, pues desentonaría mucho con el tratamiento general.

‘The Batman’ ya se estrenó en cines de México desde este 2 de marzo de 2022.