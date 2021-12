‘The Batman’: Nuevas imágenes muestran adelanto del look de Robert Pattinson y Zoë Kravitz. La película más esperada para 2022 reveló cómo es que se verán sus protagonistas.

Cada vez falta menos para poder disfrutar de la nueva película del Caballero Oscuro, ‘The Batman’ cinta que estará protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz bajo la dirección de Matt Reeves.

The Batman' para Empire (Empire)

Ante los detalles que han salido poco a poco sobre esta nueva película, ahora la revista especializada Empire ha dado a conocer nuevas imágenes de ‘The Batman’.

En donde se puede ver en esta imágenes exclusivas un poco más del look que tendrán en esta historia sus protagonistas.

The Batman' para Empire (Empire)

Mostrando por primera vez a un Robert Pattinson con el traje completo para ‘The Batman’, así como a Zoë Kravitz encarnando a la sensual Catwoman.

The Batman' para Empire (Empire)

De acuerdo con la revista Empire, las dos nuevas imágenes en donde podemos ver a Robert Pattinson y Zoë Kravitz serán las portadas de su próxima edición que saldrá a la venta el 23 de diciembre.

Asimismo, la revista de cine británica, también adelantó que tendrá una edición especial de ‘The Batman’ para sus suscriptores, la cual contará con una portada exclusiva por el legendario artista de cómics Jock.

The Batman' para Empire (Empire)

‘The Batman’ es la película más esperada del 2022.

‘The Batman’ es la película más esperada del 2022. La cinta protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves es el estreno que nadie se quiere perder, según IMDb.

Superando por mucho a las próximas películas de Marvel, ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, pese a que el estreno de ‘The Batman’ se esperaba en este 2021.

Aquí la lista completa de películas más esperadas de 2022 por IMDb:

Batman



Scream



Thor: Love and Thunder



Top Gun: Maverick



Killers of the Flower Moon



Jurassic World: Dominion



Doctor Strange in the Multiverse of Madness



Mission Impossible 7



Uncharted



The Flash



¿Cuándo se estrenará ‘The Batman’?

¿Cuándo se estrenará ‘The Batman’? La esperada película de DC dirigida por Matt Reeves estará llegando a todas las salas del cine el próximo 4 de marzo de 2022.

Cinta que estará protagonizada por Robert Pattinson como Batman, junto a Zöe Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como James Gordon.

Así como Colin Farrell como El Pingüino / Oswald Cobblepot, Paul Dano como The Riddler / Edward Nashton y John Turturro le dará vida al capo de la mafia, Carmine Falcone.