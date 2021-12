¿Por qué ‘The Batman’ es la película más esperada de 2022? IMDb la puso como lo más esperado por parte del público en general.

Resulta curioso la expectativa que genera ‘The Batman’ actualmente, sobretodo porque el proyecto fue muy odiado cuando se anunció hace unos años.

Esto debido a que muchos fans querían la continuación del proyecto de Batman con Ben Affleck derivado del ‘SnyderVerse’, la molestia aumento cuando se confirmó a Robert Pattinson.

The Batman (Warner Bros.)

En un inicio nadie quería a Robert Pattinson en ‘The Batman’, pues no se presentaba como un héroe de acción, incluso se argumentó que era demasiado delgado para ser el Hombre Murciélago.

Sin embargo, los promocionales, imágenes y tráilers que se han liberado de ‘The Batman’ han cambiado la opinión de mucha gente, pues se ve un gran trabajo detrás de la película.

Incluso los ataques en contra de Robert Pattinson han cesado, al grado que mucha gente ahora le entusiasma ver cómo será su versión de Batman.

‘The Batman’ se estrenará como una exclusiva en cines el próximo 4 de marzo de 2022.

¿Cuáles son las otras películas más esperadas de 2022?

Si bien ‘The Batman’ superó a ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, no podemos negar que estas también generan expectativa para el 2022.

De hecho, junto a ‘The Batman’ tenemos varias películas de superhéroes, dos películas de Tom Cruise, una de un videojuego, una de terror y algo de dinosaurios.

Aquí tienes la lista completa de películas más esperadas de 2022 por IMDb:

Batman

Scream

Thor: Love and Thunder

Top Gun: Maverick

Killers of the Flower Moon

Jurassic World: Dominion

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Mission Impossible 7

Uncharted

The Flash

Jurassic World: Dominion (Universal)

Además de ‘The Batman’ podemos destacar la aparición de ‘The Flash’, también de DC y que supuestamente será la que le dé reinicio a todo su universo en cine tras el ‘SnyderVerse’.

Asimismo resulta interesante ver que ‘Scream’ y ‘Top Gun: Maverick’ figuran en la lista, pues parecería que son películas más para un nicho específico de la audiencia.