‘The Batman’ es la película más esperada del 2022 según IMDb. La próxima película del Caballero Oscuro de DC protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves es el estreno que todos quieren ver.

IMDb, la base de datos de películas y series más popular del mundo, ha dado a conocer su ranking de lo más esperado para 2022, como un buen referente de lo que no te puedes perder el año próximo.

Luego de que el portal seleccionó las películas, series y los regresos de televisión que más esperan los espectadores para el próximo año.

Esto según las visitas a sus fichas entre los más de 200 millones de usuarios mensuales que tiene.

Pósters de 'The Batman' (Warner Bros. Pictures)

En donde ‘The Batman’ y pese a que se esperaba su estreno este 2021, se colocó en la primera posición como la película más esperada para 2022.

Además en esta lista de las películas más esperadas de IMDb destacan, las cintas de superhéroes como las que más quieren ver los cinéfilos, así como las grandes producciones hollywoodenses.

Aquí la lista de las películas más esperadas para 2022 según IMDb

1. ‘The Batman’, 4 de marzo en cines.

2. ‘Scream’, 14 de enero en cines.

3. ‘Thor: Love and Thunder’, 8 de julio en cines.

4. ‘Top Gun: Maverick’, 27 de mayo en cines.

5. ‘Killers of the Flower Moon’

6. ‘Jurassic World: Dominion’, 10 junio en cines.

7. Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, 5/6 de mayo en cines.

8. ‘Misión Imposible 7′, septiembre en cines.

9. ‘Uncharted’, 10 de febrero en cines.

10. ‘The Flash’, noviembre en cines.

Las series más esperadas para 2022 según IMDb

Las series más esperadas para 2022 según IMDb. El famoso portal de internet, no sólo dio a conocer la lista de las películas más esperadas, sino también de todo lo que los televidentes esperan ver este próximo año.

En donde la plataforma de streaming Disney+ se coloca entre la favorita para los televidentes con varios estrenos esperados en su haber.

Logo de House of the Dragon (HBO)

Aunque el estreno de la serie más esperada es para ‘La Casa del Dragón’ el spin-off ‘Game of Thrones’ en HBO MX.

Aquí la lista completa de las series más esperadas para 2022 según IMDb

1. ‘La Casa del Dragón’, en HBO Max.

2. ‘El Señor de los Anillos’, 2 de septiembre en Amazon.

3. ‘Pam & Tommy’, en Disney+.

4. ‘The Sandman’, en Netflix.

5. ‘The Last of Us’, en HBO Max.

6. ‘Obi-Wan Kenobi’, en Disney+.

7. She-Hulk’, en Disney+.

8. ‘Ms. Marvel’, en Disney+.

9. ‘El Pacificador’, el 13 de enero en HBO Max.

10. ‘Moon Knight’, en Disney+.

Los regresos de TV más esperados para 2022 según IMDb

Los regresos de TV más esperados para 2022 según IMDb. Para completar el ranking del portal, también se seleccionó a las series que regresaran con nuevas temporadas.

En donde la plataforma de Netflix tiene en la lista 5 series más esperadas, aunque Apple TV+ lidera el primer puesto con ‘Ted Lasso’.

Ted Lasso (Apple TV)

Aquí la lista completa de lo regresos de TV más esperadas para 2022 según IMDb

1. ‘Ted Lasso’, en Apple TV+.

2. ‘Los Bridgerton’, en Netflix.

3. ‘American Horror Story’, en Disney+.

4. ‘Peaky Blinders’, en Netflix.

5. ‘The Mandalorian’, en Disney+.

6. ‘Sombra y hueso’, en Netflix.

7. ‘Stranger Things’, en verano en Netflix.

8. ‘Rick y Morty’, en HBO Max.

9. ‘The Crown’, en Netflix.

10. ‘The Boys’, en Amazon Prime Video.