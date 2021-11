Teorías sobre el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’. Hace una hora, Sony dio a conocer el segundo adelanto de la película y los fans del superhéroe ya se pronunciaron en redes sociales.

Los fans se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que en segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ no aparecieron Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, en redes sociales comienzan a surgir teorías acerca de lo que sucederá en Spider-Man: No Way Home’ y, sobre todo, el por qué sí aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta nueva película de El Hombre Araña.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

¿Cuáles son las teorías sobre el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’?

A pocos minutos del estreno del segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, los fans del superhéroe ya han comenzado a desarrollar varias teorías de lo que podría pasar en esta nueva película.

A través de Twitter, los fans de Spider-Man señalaron qué puede suceder en ‘Spider-Man: No Way Home’, y es que el segundo tráiler despertó sospechas por las referencias ocultas sobre las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Te presentamos las teorías más populares sobre lo que puede pasar en ‘Spider-Man: No Way Home’:

“Tú no eres Peter Parker”

Tres villanos para un solo Spider-Man

MJ podría tener un trágico final

Escena final ‘No puedo detenerlos’

1. “Tú no eres Peter Parker”

En el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ aparece el Dr. Octopus, villano de la película Spider-Man 2, donde Tobey Maguire es El Hombre Araña.

Lo que despertó la emoción de los fans fue cuando el Dr. Octopus le dice la frase ‘Tú no eres Peter Parker’, a Tom Holland luego de la famosa escena ‘Hola, Peter’.

Spider-Man 'Tú no eres Peter Parker' (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

En redes sociales, los fans apuntan que el Dr. Octopus no reconoce a El Hombre Araña de Tom Holand, convirtiéndose así en una pista de que Tobey Maguire podría aparecer en esta nueva película como una versión de Spider-Man.

2. Tres villanos para un solo Spider-Man

Otra de las escenas que robó la atención de los fans de Spider-Man fue cuando Tom Holand aparece enfrentando a tres villanos al mismo tiempo.

Tres villanos y un solo Spider-Man (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

Este momento despertó cuestionamientos como: ‘¿Por qué hay un solo Spider-Man enfrentando a tres villanos?’’, ‘Tres villanos. Dos espacios arriba y abajo. Un solo Spider-Man. Sospechoso’.

Los fans también notaron que en en esta escena Lagarto fue golpeado ‘por nadie’ y los internautas aseguran que se trató de un error de edición, mismo que confirmaría un ‘spiderverse’.

#SpiderManNoWayHome

No puedo evitar reírme cada vez que veo el aire golpear a Lagarto jajajajaja, simplemente magnífico! 👏👏👏😂😂😂😂😂👏👏 pic.twitter.com/AixTFHHmIw — JosueYT ProGamer (@Josuerodriguezz) November 17, 2021

3. MJ podría tener un trágico final

Sin duda, un suceso que despertó muy malos recuerdos en los fans de Spider-Man fue cuando en el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ aparece MJ cayendo desde una estructura.

Esta escena reviviría el momento de la muerte de Gwen Stacy en ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’. Sin embargo, con MJ aparece una mano tratando de ayudarla. ¿MJ tendrá el mismo destino que Gwen?

'Spider-Man: No Way Home’ (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

Al respecto, los usuarios de Twitter y fans de Spider-Man aseguran que esa mano salvadora se trata del Spider-Man de Andrew Garfield, pues aseguran que esta versión de El Hombre Araña aprendió de su error anterior.

Pero, hay otros fans que opinan que hay situaciones que nunca cambian, tal podría ser el caso de MJ muriendo de la misma forma que Gwen Stacy.

MJ y Gwen Stacy (Imagen tomada de Twitter)

4. Escena final ‘No puedo detenerlos’

Al final del segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, el Dr. Strange y Spider-Man de Tom Holand aparecen en una escena apocalíptica frente a la estatua de la libertad.

Tom Holand pregunta ‘¿Qué está pasando?’ y el Dr. Strange responde ‘No puedo detenerlos’.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Fotografía tomada de video original - YouTube)

Los fans en redes sociales aseguran que se trata de la apertura definitiva del multiverso o ‘spiderverse’, donde aparecerían, por fin, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Los fans reaccionan al segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Los fans del Hombre Araña han reaccionado al tráiler más esperado de este 2021, sin embargo, las teorías sobre lo que pasará en esta nueva película son pura especulación.

Durante el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se van a comprobar o descartar las teorías que hoy, 16 de noviembre, los fans de Spider-Man, crearon a través de redes sociales.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el próximo 17 de diciembre, pero la preventa para la premier iniciará el próximo 29 de noviembre.