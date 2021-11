Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecen en tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ y estallan los memes; pues sin duda alguna todos deseaban ver a los tres actores en acción.

Desde que iniciaron los rumores de Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en “Spider-Man: No Way Home”, las expectativas de todos los fans no hicieron más que aumentar.

Esto luego de que comenzara a correr el rumor de que estos actores compartirían escenas en la próxima película de Spiderman a lado de Tom Holland.

Incluso, algunos usuarios de redes sociales no dudaron en asegurar que se trataría de un ‘Spider-Verse’.

Redes sociales se inundan de memes luego de que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecieran en tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Durante este 16 de noviembre se estrenó el segundo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”.

Como sabemos, esta fecha fue de las más esperadas por muchos, pues los fans no podían esperar para ver el pequeño adelanto de lo que les espera en la película.

Además de estuvieron atentos a todos los pormenores, pues deseaban confirmar las teorías de la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, tal parece que el tan esperado tráiler desencantó a más de uno, pues ninguno de estos dos actores apareció en la producción protagonizada por Tom Holland.

Meme de ‘Spider-Man: No Way Home’ (@luisroff/Twitter)

Luego de la desilusión, los usuarios no dudaron en poner a una paleta payaso para representar la forma en que quedaron después de todo el escándalo.

Como era de esperarse, los clásicos memes de Drake y Josh no podían faltar.

Sin duda alguna los memes de payaso fueron los que más arrasaron en redes; pues así se sintieron todos los fans por haber deducido que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían en el tráiler.

De igual manera, Otis y Eric de “Sex Education” no se hicieron esperar.

¿Alguien más quedó destrozado por dentro al no ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Y como olvidar la vez en que Woody engañó a Buzz Lightyear para luego reírse de él.

Fans no pierden la esperanza de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’

Es importante señalar que a pesar de que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecieron en tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, los fans no han perdido la esperanza de verlos en la película.

Pues muchos de ellos aseguran que no se apreciaron en el segundo tráiler para generar más sorpresa al momento de que salgan en el filme.

Es de ese modo que algunos internautas señalan que la dinámica será parecida a la película de “Civil War”; por lo que sí se podrá ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Además de que señalan que es para generar mayor satisfacción en los espectadores al momento de que vean la cinta.