‘Doctor Strange’ lanza nuevo spot justo durante su preventa de boletos

Este 6 de abril ha comenzado la preventa de boletos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y justo han lanzado un nuevo spot de televisión que revela más detalles de la trama.

En México y Latinoamérica, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá un preestreno el próximo 4 de mayo y su estreno será el día 5.

Sin embargo, a un mes de estrenarse ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, los cines locales han lanzado una preventa de boletos para tener reservados los mejores lugares.

Y justamente, este miércoles 6 de abril se ha estrenado un nuevo spot de televisión de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que ha revelado más sobre la trama de la nueva película de Marvel Studios.

Hijos de Wanda aparecen en el nuevo spot de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

El nuevo spot de televisión de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegó justo hoy, 6 de abril cuando lanzan la preventa de boletos para la nueva cinta de Marvel Studios.

A un mes de su estreno, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha revelado que tanto Billy y Tommy -también conocidos como Wiccan y Speed - estarán en la película.

Siendo ellos una de las motivaciones para que Wanda (Elizabeth Olsen) intente recuperarlos a toda costa.

Este nuevo vistazo de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha emocionado a los fans en redes sociales, pues aseguran esperan ver más de los dos hijos de Wanda.

Asimismo, se ha anunciado que probablemente, este 6 de abril, además de la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, llegue un último tráiler que aseguran “volará las cabezas de los fans”.

Hasta ahora, la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha desatado algunos memes pues las páginas de los cines que exhibirán la película, colapsaron desde las 12:00 de este miércoles 6 de abril.