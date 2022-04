Hace unos días se había anunciado que ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ había sido prohibida en Arabia Saudita por incluir un personaje gay; ahora, Egipto también la ha cancelado.

De acuerdo al Twitter de IMAX Egypt , ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ no será exhibida en Egipto.

Y, aunque no se han revelado los motivos de su cancelación, se sospecha que es la misma razón por la que Arabia Saudita la ha prohibido: por incluir un personaje gay y temática LGBTI.

Y es que ya varios países islámicos han prohibido la exhibición de ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, la nueva película de Marvel.

Marvel Studios ya se ha enfrentado a la censura con ‘Eternals’

‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ ha sido cancelada a menos de 10 días de su estreno en Egipto, censura que Marvel también recibió en 2021.

Y es que aunque no se ha revelado el motivo del porqué ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ ha sido prohibida en Egipto, se sospecha que es por la inclusión de América Chávez , quien es un personaje abiertamente gay.

Pero Marvel y Disney no han sido ajenos a la censura pues, en 2021 el estreno de ‘Eternals’ se vio afectado por incluir un beso gay entre dos de sus personajes.

Siendo vetada de varios países homosexuales y se convirtió en el blanco de muchas críticas en el mundo por personas conservadoras.

Aunado a la censura de ‘Eternals’, como la que ahora recibe ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ al ser prohibida en Egipto, tampoco pudo verse en China.

Esto debido a los conflictos que la directora y ganadora del Oscar, Chloé Zhao mantenía con su país de origen, siendo incluso considerada como persona non-grata.