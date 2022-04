‘Doctor Strange’ consigue la mejor preventa en 24 horas superando a ‘The Batman’

Se reporta que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tuvo la mejor preventa en 24 horas, superando a ‘The Batman’.

El pasado 6 de abril se dio la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, la cual tendrá su estreno mundial el próximo 5 de mayo y un preestreno en Latinoamérica un día antes.

Y, como era de esperarse, los sitios que vendían los boletos para la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se saturaron.

Pero gracias a esto, se ha reportado que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha tenido la mejor preventa en 24 horas, según informa el periodista Jatinder Singh.

Es decir que la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha superado a la que tuvo ‘The Batman’.

“Según los datos iniciales limitados que llegan, las ventas de ‘Doctor Strange 2′, hasta ahora están superando a las de ‘The Batman’ las ventas contadas en 24 horas. Ahora bien, estos son solo algunos números regionales y las tendencias a nivel nacional podrían ser diferentes. Sin embargo, es el segundo mejor comienzo de preventa para una película de superhéroes que no sea los Vengadores, después de Spider-Man: No Way Home’” Jatinder Singh, periodista

Preventa de Doctor Strange (@meJat32 / Twitter)

Preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la segunda mejor después de ‘Spider-Man: No Way Home’

La preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ desató una verdadera locura entre los fans de Marvel.

Y es que se reporta que la preventa de la secuela de ‘Doctor Strange’ ha tenido la mejor preventa en 24 horas, aunque aún se queda en el segundo puesto, al menos para este 2022.

Pues como ya se dijo, la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se ha colocado como la segunda mejor para una película de superhéroes.

Teniendo en cuenta que no es una película de los Vengadores, quienes son el rostro de Marvel Studios y solo por detrás de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por otro lado, cabe resaltar que ‘The Batman’ se ha convertido en todo un éxito mundial pues, hasta el momento ha logrado un total de 713 millones de dólares , es decir 14 mil 338 millones 087 mil 760 pesos.

Y de hecho, ‘The Batman’, con Robert Pattinson , aún sigue generando entradas entre los fans.

De momento, tras la exitosa preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, esta película dirigida por Sam Raimi ya se perfila para ser uno de los grandes éxitos del 2022.

Póster de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (Marvel Studios)