‘Spider-Man: No Way Home’ logra la segunda mejor preventa de la historia, siendo superada sólo por la de ‘Avengers: Endgame’ en 2019.

De acuerdo a Fandango, la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido todo un éxito pues se reporta que en Estados Unidos ha superado los 3 millones de boletos vendidos.

Es decir que la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha superado la venta de los boletos de todas las películas de Marvel estrenadas este 2021.

Según indica el reporte de una de las cadenas mas importantes en Estados Unidos, la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en la segunda mejor después de ‘Endgame’ en las primeras 24 horas.

Las ventas de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ suman más de 749 millones de pesos

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido todo un fenómeno mundial, por lo que las previsiones para taquilla son bastante buenas.

De hecho, tan solo en la preventa en Estados Unidos y Canadá , ‘Spider-Man: No Way Home’ ha logrado recaudar 35 millones de dólares , es decir 749 millones 483 mil pesos ¡en tan solo 24 horas!

Es decir que ha superado a ‘Eternals’ y ‘Black Widow’, los cuales vendieron solamente 150 mil boletos en 24 horas, mientras que ‘Spider-Man: No Way Home’ ¡vendió 3 millones de boletos en el mismo lapso !

Y, tan solo en dos horas, la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ superó los boletos que ‘Black Widow’ consiguió.

De igual forma se reporta que la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ venció a las de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ o ‘’The Last Jedi’ en el mismo periodo de tiempo.