‘Spider-Man: No Way Home’: Por cumpleaños de Tom Holland, podría haber nuevo trailer

El 1 de junio es el cumpleaños de Tom Holland, protagonista de las nuevas películas de Spider-Man por lo que apuntan a que podría haber un nuevo tráiler de ‘No Way Home’.

En redes sociales, muchos de los fanáticos de Spider-Man aseguran que es muy probable que Marvel y Sony decidan festejar a Tom Holland con un nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto porque el trailer de la próxima película de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ fue estrenado en el cumpleaños del protagonista Simu Liu.

Las esperanzas de que lancen este 1 de junio un trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ han hecho que se coloque entre las tendencias de Twitter.

Meme de Spider-Man (@sergioospitia / Twitter)

Meme (@sergioospitia / Twitter)

Los memes sobre la posible llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ se hacen presentes

Esto ha hecho estallar las especulaciones y los memes en torno a quienes esperan el nuevo trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto porque hay quienes dudan que se estrene el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ ya que la película se estrenará hasta el 16 de diciembre del 2021.

Además de la expectativa en torno al trailer, la propia película ha generado mucha controversia pues se ha especulado sobre el posible inicio del multiverso.

Meme (@sadmiraki / Twitter)

Meme (@sadmiraki / Twitter)

Meme (@UnDCinefilo / Twitter)

Meme (@UnDCinefilo / Twitter)

+‘Spider-Man: No Way Home’ ha generado expectatuva desde su anuncio

Es decir que tras la confirmación de Doctor Strange en ‘No Way Home’, se ha venido especulando sobre la trama de la nueva película de Spider-Man.

Además de los fichajes de Alfred Molina como el Dr. Octopus y Jamie Foxx como Electro, dos villanos que aparecieron en las pasadas entregas con Tobie Maguire y Andrew Garfield.

Y aunque muchos de los actores se han desvivido en desmentir su participación, como recientemente lo hizo Emma Stone, es sabido que Marvel es especialista en guardar secretos.

'Spider-Man: No Way Home' (Marvel Studios)

Incluso el mismo Tom Holland ha desmentido que sus colegas estén involucrados en el proyecto de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, hay que resaltar que a Holland se le ocultó el funeral de Tony Stark porque, como es sabido el actor de casi 24 años es especialista en spoilear los planes de Marvel.

Habrá que esperar al dia de mañana 1 de junio para saber si Marvel decide o no liberar el primer trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.