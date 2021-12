‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a HBO Max en 2022, así lo reveló el General Manager de HBO Latinoamérica.

Sin duda, ‘Spider-Man: No Way Home’ fue la película más esperada de este año y, en su primer día en cines, rompió récords en taquilla a nivel mundial.

Seguramente te has preguntado: ¿cuándo llegará ‘Spider-Man: No Way Home’ a plataformas streamig?

Nosotros te contamos todos los detalles de la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ a HBO Max en 2022.

Además, ‘Spider-Man: No Way Home’ también podría llegar a otra famosa plataforma streaming.

‘Spider-Man: No Way Home’ nuevo póster (Sony Pictures)

‘Spider-Man: No Way Home’: HBO Max la incluirá en su catálogo en 2022

El pasado 15 de diciembre se estrenó ‘Spider-Man: No Way Home’ en todos los cines del mundo y se perfila como la favorita de los fans del superhéroe.

A pesar de que ‘Spider-Man: No Way Home’ permanecerá varias semanas en las carteleras de cine, la película ya tiene planes para llegar al streaming.

Luis Duran, General Manager de HBO Latinoamérica , compartió en Twitter que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a HBO Max en 2022.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

De acuerdo con el GM, en la primera mitad del 2022 se incluirán al catálogo de HBO Max 8 de las 10 películas más taquilleras en Latinoamérica, incluidas:

The Matrix Resurrections

F9: The Last Saga

Morbius

Venom

‘Spider-Man: No Way Home’

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

En los comentarios, Luis Duran informó que The Matrix Resurrections llegará al catálogo de HBO Max 35 días después de su estreno en cines.

Es decir, The Matrix Resurrections estará disponible en HBO Max a finales de enero de 2022.

Además, Luis Duran, General Manager de HBO Latinoamérica, resolvió dudas y dio soporte técnico a los usuarios de HBO Max vía Twitter.

HBO Max (HBO)

‘Spider-Man: No Way Home’: Podría llegar a Netflix en 2022

HBO Max no sería la única plataforma streaming en sumar a su catálogo la película ‘Spider-Man: No Way Home’.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en 2022 ‘Spider-Man: No Way Home’ se podría sumar al catálogo de Netflix.

Lo anterior debido a que Sony Pictures llegó a un acuerdo con Netflix en abril de este año.

La distribuidora y productora cinematográfica estadounidense tendría que compartir con Netflix todos sus estrenos luego de estar en cartelera.