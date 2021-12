‘Spider-Man: No Way Home’ abriría con más de 13 mil 800 millones de pesos a nivel mundial, según las primeras estimaciones.

Luego del éxito en las preventas a nivel mundial, la película de ‘Spider-Man: No Way Home’, la tercera protagonizada por Tom Holland, se han calculado los aproximados en su apertura.

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ comienza en algunos países el próximo 15 de diciembre, seguidos del 16 y 17 en todo el mundo.

Por lo que se ha previsto que, a nivel mundial, ‘Spider-Man: No Way Home’ alcance un total de 500 a 650 millones de dólares , es decir 13 mil 836 millones 465 mil 500 pesos aproximadamente.

Previsiones de taquilla para 'Spider-Man: No Way Home' (@meJat32 / Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’ superaría cualquier lanzamiento desde que comenzó el Covid-19

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ es uno de los más esperados del año, es por eso que al tener una de las preventas más exitosas de la historia, comparable incluso con la de ‘Avengers’ en 2019, las predicciones en taquilla se han elevado.

De acuerdo con la información, tan solo en Estados Unidos, ‘Spider-Man: No Way Home’ logró vender 3 millones de boletos.

Por lo cual, de acuerdo con el experto en taquilla, Charlie Jatinfer, la taquilla para ‘Spider-Man: No Way Home’ en este país durante su primer fin de semana, se perfila para los 200 a 250 millones de dólares , es decir 5 mil 321 millones 717 mil 500 pesos.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

‘Spider-Man: No Way Home’ superó las preventas de ‘Eternals’ y ‘Black Widow’

Pese a que aún no ha llegado el día de su estreno -que en muchos países como Argentina y México inicia el 15 de diciembre -, ‘Spider-Man: No Way Home’ ya está batiendo récords.

El primer es que la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ superó a lo recaudado por ‘Eternals’ y ‘Black Widow’ en su momento en tan solo 24 horas.

Pues las anteriores dos películas de Marvel Studios lograron un total de 150 mil mientras que, ‘Spider-Man: No Way Home’ acumuló 3 millones de boletos.

Se informó también que la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ alcanzó a películas como ‘Avengers: Infinity War’ o ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ y ‘The Last Jedi’.