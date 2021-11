‘Spider-Man: No Way Home’: Fans detectan guiño a Tony Stark en Electro tras la salida de nuevos spots para televisión.

Nuevos spots de televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’ revelarían que Electro daría un guiño a Tony Stark, uno de los Vengadores principales de Marvel .

La salida de estos nuevos spots para televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’ han hecho que los fans comiencen a especular más teorías sobre los villanos que aparecerán.

Y es que en estos avances hay un acercamiento a Electro, villano interpretado por Jamie Foxx en donde los fans han podido ver un guiño hacia Tony Stark.

Electro estaría usando tecnología Stark

La salida de nuevos spots de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha desatado aún más las teorías de los fans en redes sociales y es que, en estos avances aparece un acercamiento a Electro y su traje.

En estas nuevas imágenes pareciera que Electro, uno de los villanos presentes en ‘Spider-Man: No Way Home’, utiliza una versión miniatura del reactor Arc de Tony Stark.

Cabe recordar que el reactor Arc era lo que le daba poder al traje de Iron Man de Tony Stark, así como a la Torre de los Vengadores.

El guiño a Tony Stark en ‘Spider-Man: No Way Home’ no ha pasado desapercibido por los fans pues, incluso cuando salió el segundo tráiler, varios notaron que los tentáculos de Doctor Octopus (Alfred Molina), tenían un tono rojizo.

De acuerdo a las teorías en redes sociales, esto se debería a que e l Doctor Octopus se hará con la nanotecnología de Tony Stark para mejorar su propio traje.

Electro usaría tecnología Stark en Spider-Man: No Way Home (Especial)

El descubrimiento de Electro y su tecnología Stark ha dividido opiniones

Luego de que se presentaran unos spots de televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’ y se diera un acercamiento a Electro, muchos notaron que lleva un mini reactor Arc como el de Tony Stark.

El guiño a Tony Stark ha dividido las opiniones de los fans pues, aunque es uno de los personajes de los cómics y del UCM, muchos aseguran que no hay película de Marvel en donde no lo mencionan.

Incluso hay quien teme que la trama de ‘Spider-Man: No Way Home’ gire en torno a otra venganza en contra de Tony Stark como las dos películas pasadas de Spider-Man.

Sin embargo, en los cómics, Electro utiliza un reactor en su traje para mantener su forma humana y no convertirse en energía pura.

De momento, lo único que Sony ha adelantado ha sido el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México pues ahora se informa llegará a los cines el 15 de diciembre y no el 16 como se tenía planeado.

