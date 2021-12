‘Spider-Man: No Way Home’ es acusada de reciclar escenas; de acuerdo con varios fans, algunas secuencias fueron tomadas de películas pasadas.

Es específico, las escenas recicladas de ‘Spider-Man: No Way Home’ corresponderían a ‘Spider-Man 3′ y ‘The Amazing Spider-Man’, involucrando a Sandman y el Lagarto.

Avisamos, lo que veras y leras a continuación son SPOILERS de ‘Spider-Man: No Way Home’, por lo que te recomendamos discreción su aún no has visto la película.

En específico las secuencias señaladas en ‘Spider-Man: No Way Home’ es al momento que curan a los villanos; Sony habría tomado esos momentos de sus películas viejas.

Cuando Sandman es curado en ‘Spider-Man: No Way Home’, en realidad correspondería al momento en que el villano sale de la alcantarilla en ‘Spider-Man 3′.

Mientras que la parte en que el Lagarto es curado en ‘Spider-Man: No Way Home’, es igual a cuando igual se revierte su transformación en ‘The Amazing Spider-Man’.

¿Por qué se reciclaron escenas en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Para bien o para mal, el reciclar escenas de películas pasadas, sobretodo de sagas tan grandes, no es algo exclusivo de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por lo general las productoras como Sony recurren a este método para ahorrarse tiempo y dinero en producción, aunque sean secuencias de unos segundos, como las de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Para el caso de ‘Spider-Man: No Way Home’ grabar las mismas escenas (o similares) con Sandman y el Lagarto hubiera supuesto mucha logística, tomando en cuenta que se necesitaba a los actores y rehacer los efectos especiales.

"Spider-Man: No Way Home" (Courtesy of Sony Pictures / AP)

Además el factor pandemia bien podría haber sido factor para que ‘Spider-Man: No Way Home’ reciclara algunas escenas de anteriores filmes del “Araña”.

Si bien podemos decir que esta práctica supone una producción “floja”, en ‘Spider-Man: No Way Home’ no afecta mucho en realidad y sólo si tienes muy frescas las películas te darías cuenta.

Hay que señalar que hasta el momento ni Sony ni el director Jon Watts han hablado de las escenas reclicladas de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Comic Book Resources.