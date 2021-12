Sony habría hecho spoiler del final de ‘Spider-Man: No Way Home’; a pesar de todo, el propio estudio tuvo un pequeño desliz al promocionar la película.

Con motivo de la llegada de la Navidad, Sony lanzó un nuevo promocional de ‘Spider-Man: No Way Home’ haciendo referencia a la temporada.

Sin embargo, en su afán por ser navideños con ‘Spider-Man: No Way Home’ se les olvido que una de estas escenas corresponde al desenlace de la película; aunque está descontextualizado.

Advertimos que lo que leerás y verás a continuación son SPOILERS del final de ‘Spider-Man: No Way Home’; dicho esto, aquí tienes el promo.

La escena spoiler es la que aparece en los primeros segundos, con Spider-Man frente al árbol de Navidad, la cual no se había visto en ningún otro contenido de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Como mencionamos, esta corresponde al final de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues la película acaba exactamente en el día de Navidad y con Spidey balanceándose con ese nuevo traje.

Como mencionamos, esta escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ está descontextualizada; pero varios fans han señalado que les ha resultado en spoiler por arruinarles una sorpresa de la película.

‘Spider-Man: No Way Home’ lleva más de 12 mil millones de pesos en taquilla

Si bien ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido la película más filtrada y con spoilers de la historia, eso no ha afectado en nada su recaudación a nivel mundial.

En menos de una semana en cartelera, ‘Spider-Man: No Wat Home’ ya tiene más de 12 mil millones de pesos en taquilla (600 mdd) en todo el mundo.

Aunque para el fin de semana de Navidad se tienen estrenos fuertes como ‘Matrix Resurrections’ y ‘The King’s Man’, analistas creen que no afectarán mucho el impulso de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland en "Spider-Man: No Way Home" (Courtesy of Sony Pictures / AP)

Por ello, se mantiene la previsión de que ‘Spider-Man: No Way Home’ logre los 1000 millones de dólares antes de que termine 2021.

Basta decir que ‘Spider-Man: No Way Home’ es la película más exitosa de casi dos años de pandemia, siendo la única en lograr números de épocas previas al Covid-19.

Ante tal éxito ya se prepara la siguiente película de Spider-Man, aunque aún está en fases muy preliminares, por lo que pasarían años antes de ver de nuevo a Peter Parker en pantalla grande.

Con información de YouTube.