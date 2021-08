‘Spider-Man: No Way Home’: El tráiler se estrenaría en la CinemaCon

Algunos insiders en Internet han comenzado a especular que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ llegaría a la CinemaCon, por lo que podría filtrarse a redes sociales.

Hay mucha especulación hay en torno al próximo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ y cuando saldrá a la luz.

De acuerdo a algunos insiders y reportes de Twitter, el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ estaría próximo a estrenarse en la CinemaCon de Las Vegas.

Y aunque este material de ‘Spider-Man: No Way Home’ solo estaría disponible para quienes asistan a la convención, muchos especulan que es cuestión de tiempo para que se filtre.

Pese a que en este tipo de eventos de primicia usualmente hay mucha seguridad de por medio para evitar precisamente las filtraciones, siempre hay una.

'Spider-Man: No Way Home' (Marvel Studios)

Podría haber narraciones sobre el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’

No obstante y pese a ser una exhibición privada , muchos insiders han especulado que pudiera haber narraciones del trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.

De esta manera se confirma o negaría los rumores en torno a ‘Spider-Man: No Way Home’, la tercera película protagonizada por Tom Holland.

‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las películas de Marvel Studios con mas expectativa desde su anuncio.

No solo porque se ha especulado en torno al regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como otras versiones de Spider-Man, sino tras los eventos que desató la serie de ‘Loki’.

En ese sentido, muchos aseguran que el llamado “ spider-verse ” sería posible, todo esto aunado al fichaje de actores que han participado en las anteriores entregas.

Spider-Man: Lejos de Casa (Marvel/Disney/Sony)

Los actos en ‘Spider-Man: No Way Home’ estarán relacionados en ‘Doctor Strange 2′

Además, se sabe que Doctor Strange será parte fundamental de la película ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por lo que también es muy probable que los hechos de esta cinta repercutan directamente en ‘ Doctor Strange: In The Multiverse of Madness ’.

Es por eso que muchos esperan al menos tener alguna que otra filtración del trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ que se presente en el CinemaCon.

Se espera que la película de ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrene el próximo 17 de noviembre del 2021.