Spider-Man No Way Home y su The More Fun Stuff Version llegaron por fin las salas de cine en México y varias parte del mundo. Aquí de contamos de qué tratan sus nuevas escenas.

En esta versión extendida, de la última entrega fílmica del Hombre Araña, se añadió metraje para beneplácito del fandom que aplaudió la aparición de Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire.

Cabe destacar que ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ tiene tan sólo 11 minutos más que la versión original que Marvel Studios presentó en diciembre del año pasado.

Se trata de material que quedó fuera del corte final pero que Marvel decide sacar a la luz para aumentar su ganancias y mantener el hype sobre el superhéroe arácnido.

¿Qué se ve en las nuevas escenas de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home- The More Fun Stuff Version?

Las nuevas escenas que tiene la versión extendida de Spider-Man No Way Home tratan de ahondar más en Peter Parker y su pasado.

Otras tienen un tono más cómico, al estilo de Marvel y su franquicia que se mantiene entre el gusto del público desde hace más de una década.

Hay una escena del ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ en la cual se explora más profundidad el interrogatorio que tuvo Peter con Control de Daños por lo ocurrido con Misterio.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

En esa toma se habla de cosas que Spider-Man hizo cuando se enfrentó a “El Buitre” y usó el traje de “Night Monkey” .

Una segunda escena de Spider-Man No Way Home en su nueva versión es una donde aparece el hermano de Tom Holland, Harry Holland, como un ladrón que es atrapado y puesto de cabeza.

La toma surgió por insistencia de Tom, quien pidió a John Watts, director de Spider-Man, que le demostraran a su hermano que era difíciles grabar estando de cabeza mucho tiempo.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Las siguientes escenas que tiene Spider-Man No Way Home están relacionadas con el traje negro Peter y sus problemas escolares cuando saben que es el Hombre Araña.

El metraje añadido también muestra entrevista de Betty Brant a profesores de la escuela de Peter, Ned, Flash Thompson y al propio Spider-Man.

También en ’Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’, se observa más interacción entre Peter, Ned y MJ con algunas escenas graciosas.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Además que hay tomas más largas entre Ned y el Spider-Man de Andrew Garfield, una escena con los villanos. Así como una breve aparición de Matt Murdock, quien defiende a Happy .

Quizá lo más trascendente del reestreno de Spider-Man: No Way Home es la interacción alargada entre Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire donde hay más bromas.

El material añadido concluye con una escena post-créditos donde se ve a los amigos de Peter convivir sin él, ya que como se sabe el hechizo de Doctor Strange hizo que todos lo olvidaran.