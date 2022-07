Luego de más de medio año de espera, ‘Spider-Man: No Way Home’ por fin está disponible en HBO Max para todos los fans del “amigable vecino de Nueva York”.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegó a HBO Max con audio en español e inglés, además de una calidad de imagen estándar (HD) y 4K, para televisores que sean compatibles.

A mencionar que la opción 4K de ‘Spider-Man: No Way Home’ no tiene costo extra, es decir, todos los suscriptores de HBO Max pueden acceder a ella, siempre y cuando su dispositivo tenga soporte.

‘Spider-Man: No Way Home’ es la más reciente película del Hombre Araña y la última con Tom Holland como protagonista hasta el momento; siendo la más exitosa de su recorrido.

Principalmente por el hecho de que ‘Spider-Man: No Way Home’ fue la primera película de Marvel en juntar a varios actores que han interpretado al mismo personaje, el Hombre Araña en este caso.

De hecho, gran parte del atractivo de ‘Spider-Man: No Way Home’ es ver en pantalla a Tom Holland al lado de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Por qué ‘Spider-Man: No Way Home’ no llegó a Disney+?

Muchos fans se preguntan por qué ‘Spider-Man: No Way Home’ no está disponible en Disney+, sobretodo después de que esta plataforma añadió 5 películas del Hombre Araña recientemente.

Bueno la razón son cosas de derechos de hace más de 20 años; Marvel le vendió los derechos de explotación de Spider-Man a Sony; la japonesa tiene un gran control creativo sobre lo que se hace con el personaje.

Sony decide todo lo que tenga que ver con Spider-Man y sus personajes en cuestiones de proyectos live-action y videojuegos; aunque Marvel sigue siendo la dueña, no tiene gran injerencia.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

En otras palabras, fue Sony la que decidió mandar ‘Spider-Man: No Way Home’ a HBO Max antes que a Disney+; aunque eventualmente la película llegará al catálogo de esta última.

Esto es algo que no ha agradado del todo a los fans de Spider-Man, pues les gustaría que el trepamuros regresara al 100% con Marvel, para que por fin se tenga un MCU unificado sin excepciones.

No obstante, Sony ha sacado buenas ganancias de la franquicia de Spider-Man, es muy difícil que de un día para otro vaya a solar a Peter Parker, a menos que suceda algo extraordinario.

Con información de HBO Max.