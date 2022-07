A través de sus redes sociales, Sony anunció el estreno en cines de México de ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’, la edición extendida de la película de 2021.

De acuerdo con el promocional liberado, ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ llegará a México el 1° de septiembre de 2022 .

No obstante, no se aclaró el número de salas que tendrían esta versión de ‘Spider-Man: No Way Home’ ni el tiempo en que estará en cartelera, aunque es posible que sólo dure unas semanas.

‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ (Sony)

Por otra parte, tampoco se ha aclarado de cuánto es la duración de ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’, aunque se rumorea que es de unas 3 horas en total.

Esto debido a que el corte original de ‘Spider-Man: No Way Home’ es de dos horas y media, un corte superior a las 3 horas no sería conveniente para la exhibición en cine.

Hasta el momento no hay más información, estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ en México.

¿Qué escenas se agregarán a ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’?

Si bien no hay detalles exactos de las escenas que se agregarán en ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’, la producción dio algunas pistas al respecto.

Principalmente, ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ mostrará una mayor interacción entre los 3 Peter Parker, quienes sólo estuvieron en pantalla media hora en el corte original.

Asimismo se mencionó que ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ es una película aún más divertida que la edición de 2021, lo que sugiere más escenas de comedia.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

No se mencionó nada de los supuestos cameos que fueron cortados de la original ‘Spider-Man: No Way Home’, es probable que no veamos nada de eso, aunque no se descarta la sorpresa.

En este sentido, ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ presentará más escenas del tercer acto de la película, donde se reúnen los “Hombres Araña” de los tres universos.

Sólo resta esperar unas cuantas semanas para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version’ y ver qué tantos cambios tiene con respecto a la original.

Con información de Sony.