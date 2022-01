‘Spider-Man: No Way Home’: Arte conceptual revela que Mysterio pelearía con Doctor Strange; la idea del épico enfrentamiento se desechó.

En todas las películas es común que algunas ideas del equipo creativo se supriman. Esta situación no es ajena a Marvel Studios ni a su cinta ‘Spider-Man: No Way Home’.

Evento cinematográfico que buscó acomodar en un sola historia a tres generaciones del Hombre Araña y que con el paso de las semanas ha develado algunos de sus secretos.

Por ejemplo, esta vez se ha dado a conocer un arte conceptual de ‘ Spider-Man: No Way Home ’, donde se ve a Mysterio enfrentándose a Dr. Strange .

‘Spider-Man: No Way Home’: Arte conceptual de Mysterio y Doctor Strange (Andrew Reeder)

El combate entre estos dos personajes, que han servido en el desarrollo de la trama de Spider-Man, se daba en la Estatua de la Libertad.

Ahí se ve tanto a Mysterio y Dr. Strange en posición de combate y listos para desplegar todo su poderío.

La imagen fue creada por Andrew Reeder, diseñador y director de arte en la industria del entretenimiento, que participó en ‘Spider-Man: No Way Home’ como artista conceptual.

Mysterio en la película Spider-Man: Lejos de Casa

¿Por qué Mysterio fue eliminado de la bata final en ‘Spider-Man: No Way Home’?

La razón del por qué Mysterio no apareció en la batalla final de ‘ Spider-Man: No Way Home ’, no ha sido revelada por Marvel Studios ni por el artista Andrew Reeder.

Diseñador encargado de crear un arte conceptual donde se ve a Mysterio luchar contra Doctor Strange.

Jake Gyllenhaal como Mysterio ( Sony Pictures Entertainment / YouTube)

Ahora bien, tampoco se conoce si el Mysterio que se ve en la imagen es el villano que estelarizó Jake Gyllenhaal . Recordemos que no se sabe si murió o no.

Fanáticos aseguran que en realidad, el Mysterio que combate con Doctor Strange en el arte conceptual, pertenecía a otro universo.

¿Mysterio podría aparecer en futuras películas de Spider-Man?

‘Spider-Man: No Way Home’ dejó la puerta abierta para que Marvel Studios pudiera incluir más enemigos del superhéroe arácnido.

Mysterio es uno de ellos. Por lo que no sería descabellado que este enemigo ilusionista de Peter Parker vuelva a escena.

Spider-Man: Lejos de Casa (Marvel/Disney/Sony)

Solo faltaría determinar de qué manera, Sony y Marvel deciden integrarlo en las próximas películas del Spider-Man de Tom Holland para no forzar su inclusión.