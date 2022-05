La espera está por terminar, ‘Spider-Man: No Way Home’ por fin tiene fecha de estreno en HBO Max; siendo la plataforma elegida para su estreno en streaming, como se había anunciado.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a HBO Max el 22 de julio de 2022 , 7 meses después de su estreno en cines; esto lo dio a conocer la misma plataforma a través de sus redes sociales.

Hasta donde se sabe, ‘Spider-Man: No Way Home’ en HBO Max no contará con los contenidos extra de su versión física y digital a la compra; será el metraje que se pudo ver en diciembre de 2021.

Spider-Man: No Way Home en HBO Max (@HBOMaxLA)

Mucho se esperaba el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues se trata de una de las películas más exitosas de los últimos años, que vino acompañada de todo un fenómeno cultural a su alrededor.

En gran parte porque ‘Spider-Man: No Way Home’ significó el regreso de los anteriores “Peter Parker”, nos referimos a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Además de que ‘Spider-Man: No Way Home’ marca el final de la trilogía de Tom Holland, aunque ya hay rumores de una posible cuarta entrega con el actor repitiendo su papel.

¿Por qué ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará en HBO Max y no en Disney+?

A muchos les ha sorprendido que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegue a HBO Max y no a Disney+, tomando en cuenta que se trata de un personaje y película ligados al MCU de Marvel.

Esto se debe a que, aunque ‘Spider-Man: No Way Home’ forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje del Hombre Araña le sigue perteneciendo a Sony.

En ese sentido, Sony es la que al final del día decide dónde y cuándo estrenar ‘Spider-Man: No Way Home’ en streaming; además recordemos que no parece que haya un acuerdo fuerte con Disney.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Sony al no tener un trato con Disney o Marvel, decidió pasar por alto Disney+ y dirigir gran parte de su contenido del Hombre Araña, incluyendo ‘Spider-Man: No Way Home’, a HBO Max.

‘Spider-Man: No Way Home’ sí llegará en un momento a Disney+; sin embargo, eso sería hasta que se termine el acuerdo con HBO Max, que puede ser de unos meses, hasta un par de años.

Así que si quieres ver una vez más ‘Spider-Man: No Way Home’, ahora en streaming, sólo lo podrás hacer en HBO Max de momento.

Con información de HBO Max.