A través de las redes sociales de Marvel y Disney Plus, se ha confirmado que 5 películas de Spider-Man se estrenarán a la plataforma de streaming.

Después de una pelea eterna por los derechos de Spider-Man, tal parece que Sony y Disney han llegado a un acuerdo.

En las redes sociales de Disney Plus Latinoamérica han anunciado el estreno de 5 películas de Spider-Man a la plataforma.

Estas cinco películas de Spider-Man que aterrizarán a Disney Plus Latinoamérica serán:

‘Spider-Man: De regreso a casa’

‘Spider-Man’ ‘Spider-Man 2′

‘The Amazing Spider-Man’

‘The Amazing Spider-Man 2′´

Es decir que dos de las tres películas de Spider-Man con Tobey Maguire y las dos películas de Spider-Man con Andrew Garfield estarán en Disney Plus; mientras que solo habrá una de las tres películas protagonizadas por Tom Holland.

Las 5 películas de Spider-Man llegarán a Disney Plus en julio

En redes sociales se ha anunciado la llegada de 5 películas de Spider-Man, las cuales se estrenarán el próximo 8 de julio , según lo anunciado.

Y es que desde hace unos días ya se venía especulando sobre la llegada de las películas de Spider-Man a Disney Plus, al menos en la región de Latinoamérica.

En Reino Unido, las películas de Spider-Man llegaron a Disney Plus el pasado 17 de junio y poco se sabía si esta programación también estaría disponible para la región de México y Latinoamérica.

Sin embargo, una pequeña pista en la cuenta de Disney Plus Latinoamérica hizo sospechar a los fans y usuarios, quienes ahora podrán disfrutar de estas 5 películas de Spider-Man.

Cinco películas de Spider-Man llegan a Disney Plus (@disneyplusla / Twitter )

¿Cuándo se estrenará ‘Spider-Man: No Way Home’ en Disney Plus?

Ahora que Disney Plus Latinoamérica ha anunciado la llegada de las 5 películas de Spider-Man, muchos también se han preguntado cuándo llegará la más reciente, es decir ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, el tema con los derechos de esta última película que completa la trilogía de Spider-Man con Tom Holland es más complicado.

Por lo que primero estará disponible en HBO Max antes de poder estar en alguna otra plataforma como Disney Plus.

Algunos especulan que la llegada de la tercera película de Spider-Man, podría tardar en llegar hasta un año a Disney Plus.