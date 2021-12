El Rubius y Auronplay se unen a la promoción de ‘Spider-Man: No Way Home’ y enloquecen a Twitch.

Un comunicado por parte de Sony Pictures España ha desconcertado a los usuarios de Twitter y es que, aparentemente Doctor Strange interrumpió los directos de el Rubius y Auronplay en una aparente promoción de ‘Spider-Man: No Way Home’ .

El comunicado de Sony Pictures hizo que todo internet explotara al no entender qué ocurría y es que, este comunicado era una disculpa aparente de Doctor Strange y el equipo de Sony.

Posteriormente, el video de cómo los directos de Auronplay y el Rubius fueron interrumpidos, se volvió viral.

comunicado de Sony sobre el Rubius y Auronplay (@sonypictures_es / Twitter)

¿El Rubius y Auronplay intercambian lugares?

De acuerdo al video de los directos de el Rubius y Auronplay, aparentemente, el Doctor Strange aseguró que, al lanzar un hechizo para ayudar a Peter Parker, también conocido como Spider-man alteraron las realidades.

Y ahora, en el multiverso , Auroplay se había convertido en el Rubius y el Rubius en Auronplay, por lo que Doctor Strange solicitaba a ambos streamers tomar el control de sus directos, esto con la finalidad de arreglar su error que aparecerá en Spider-Man: No Way Home’.

Ante esto, los usuarios comenzaron a hacer teorías sobre esta nueva y extraña promoción entre Auronplay y Rubius con Sony Pictures.

Cabe señalar que, en una semana aproximadamente, la nueva película de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home’, por lo que las ansias de los fans están al tope.

Y ahora, con esta conexión entre dos de los streamers más famosos en Twitch, todos han perdido la cabeza.

Doctor Strange en la llamada de Rubius y AuronPlay.



Promoción de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME' por parte de Sony Pictures España.pic.twitter.com/nqcWgD2hnW — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #SpidermanNoWayHome #Hawkeye (@QuidVacuo_) December 9, 2021

Usuarios reaccionan a la promoción del Rubius y Auronplay

Tras el divertido video sobre la interrupción del video en vivo de los streamers Auronplay y Rubius en Twitch, aparentemente por Doctor Strange, no han dudado en reaccionar en redes sociales.

Muchos han comenzado a elaborar teorías si es que Auronplay y Rubius participan o no en ‘Spider-Man: No Way Home’ el cual, se estrenará a partir del 15 de noviembre en países como México y Argentina.

Mientras que, en otros países, el estreno de la nueva película de Spider-Man será hasta el 17 de diciembre del 2021.

