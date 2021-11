Andrew Garfield habla sobre su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’ y deja la puerta abierta.

Durante la premiere de la película ‘ Tick Tick… Boom!’ , en donde participa Andrew Garfield, fue cuestionado por un fan sobre su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’.

En un video subido a redes sociales se puede observar a Andrew Garfield dando varios autógrafos durante la premiere de su nueva película.

Pero, durante este momento, Andrew Garfield fue cuestionado por un fan sobre su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, la próxima película de Marvel Studios.

Ante esto, el actor por primera vez desde que se rumoraba su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, no negó su regreso pero solo se limitó a contestar:

“Ya veremos” Andrew Garfield

Respuesta de Andrew Garfield emociona a usuarios en redes sociales

Luego de decir “ ya veremos” , no negando su participación, su respuesta ha emocionado a los fans en redes sociales.

Mismos que, desde las aparentes filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ se han emocionado y han mantenido en tendencia el nombre de la película.

Andrew Garfield es preguntado por un fan si aparecerá en SPIDER-MAN: NO WAY HOME y responde:



"Ya veremos"🕷️ #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/uXElSTBCv8 — Marvel Frase 💬 (@MarvelFrase) November 11, 2021

Se filtran imágenes que confirmarían la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire

En las supuestas imágenes filtradas de ‘Spider-Man: No Way Home‘, aparecen Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, ambos con los trajes que usaron en sus películas.

En la segunda imagen, está John Favreu, Marisa Tomei y Tom Holland sentados en una mesa junto a Charlie Cox .

Es decir que ambas confirmarían el Spiderverse en ‘Spider-Man: No Way Home’ con los dos actores anteriores que han interpretado a dos versiones de Spider-Man.

Además de la inclusión de uno de los personajes de Marvel más importantes: Daredevil , serie que fue todo un éxito en Netflix hasta que los derechos regresaron a Marvel Studios.