Luego de mucho silencio por parte de Sony, tenemos nuevas noticias de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ con sus primeras imágenes.

A través de Instagram e IGN, se presentó el primer vistazo de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, con los personajes principales.

En las imágenes podemos ver a Leon, Claire, Jill, Chris y Wesker, personajes principales de los primeros juegos de la saga de Capcom.

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Permítanme presentar a algunos de nuestros residentes. Resident Evil: Welcome to Raccoon City se estrenará en exclusiva en cines el 24 de noviembre. @residentevil

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Junto con ellos podemos ver a Lisa Trevor, quien tendrá un papel importante en ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, a diferencia de otras entregas.

De momento no hay un tráiler de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’; pero se espera que este sea liberado e las próximas semanas.

Esto debido a que, a menos de un retraso de último momento, ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ llegará a cines el 24 de noviembre de 2021.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ no tendrá nada que ver con las anteriores películas

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ marcará un nuevo inicio de la franquicia en cine, luego de lasAun adaptaciones de Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson.

Aunque las anteriores películas de ‘Resident Evil’ fueron un éxito en taquilla, su calidad siempre fue cuestionada por fans y público en general.

Para muchos sólo la primera película de ‘Resident Evil’ captó un poco la esencia del juego, el resto fueron cayendo en calidad poco a poco hasta su final en 2016.

Resident Evil (@residentevil)

Las quejas principales eran el tono de acción, el mal uso de los personajes clásicos, la pésima continuidad y el protagonismo de Alice, que no capturó al público.

Sony busca hacer una adaptación más fiel con ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, centrándose por primera vez en los personajes ya existentes.

Habrá que ver cómo es el recibimiento de la gente, pues varios fans tienes sus dudas acerca del proyecto.

Con información de Instagram e IGN.