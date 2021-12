Reportan que ‘Spider-Man: No Way Home’ aún no está terminada; de acuerdo con Steven Weintraub de Collider, Sony todavía está trabajando en los efectos especiales.

Steven Weintraub menciona que las últimas tomas de efectos de ‘Spider-Man: No Way Home’ seguían en producción para el pasado 3 de diciembre de 2021 .

Sin embargo señala que no hay nada de qué alarmarse, pues se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ esté lista para exhibirse en esta semana laboral del 6 al 10 de diciembre.

Reporte Spider-Man: No Way Home (@colliderfrosty)

La película aún no está terminada. Las últimas tomas de efectos visuales no se entregarán hasta principios de la próxima semana. La están editando esta semana. Sucede mucho en las grandes películas. Steven Weintraub

El editor de Collider menciona que el caso de ‘Spider-Man: No Way Home’ no es único, pues es algo que por lo general pasa en todas las grandes producciones de cualquier compañía.

Esto debido a que la edición de efectos especiales es lo último que se trabaja en post-producción, además se estaría teniendo especial cuidado con ‘Spider-Man: No Way Home’.

Recordemos que fue precisamente en una edición de efectos especiales donde se filtró el primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, Sony no quiere que esto se vuelva a repetir.

¿Hay problemas con la edición de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Ante esta revelación por parte de Steven Weintraub de Collider acerca de ‘Spider-Man: No Way Home’, hay quienes creen que la película tiene problemas con su edición.

A varios se les vino a la mente los escenarios de ‘Cats’ y ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, pues pasaron por un proceso de efectos especiales similar al de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Previo al estreno de las películas mencionadas, hubo reportes que la producción seguía trabajando en los efectos y no tenían lista una versión para exhibir en salas de cine.

Escena de Spider Man: No Way Home (@SonyPicturesBr)

Es por ello que hay temor de que ‘Spider-Man: No Way Home’ entregue un resultado similar a ‘Cats’ y ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, siendo un producto inferior a lo esperado.

Sin embargo, no hay una evidencia contundente que implique que ‘Spider-Man: No Way Home’ vaya a ser como los filmes citados, más aún porque según Steven Weintraub, esto es algo normal.

Sólo queda ver el resultado final de ‘Spider-Man: No Way Home’ el próximo 15 de diciembre cuando se estrene.

Con información de Steven Weintraub.