Durante una entrevista con SDPNoticias, Rami Malek de 43 años de edad, reveló detalles sobre la nueva película que protagoniza: ‘The Amateur.’

Rami Malek protagoniza la nueva película de acción llamada ‘The Amateur’ o ‘El Amateur: Operación Venganza’ como se conoce en Hispanoamérica.

En una entrevista con SDPNoticias , Rami Malek habló sobre qué fue le interesó de interpretar a Charles Heller en The Amateur.

“Nunca pensé que interpretaría a un héroe de acción pero pensé ‘¿Por qué no? ¿Por qué las personas esperan que no seas esa persona?’ Quería encontrar una manera de hacerlo, algo inteligente y sofisticado pero con todo lo que tú quieres de una película de esa naturaleza que quieres ver en pantalla”

Rami Malek aseguró que lo que más le atrajo de su papel en The Amateur, es que las personas jamás esperarían que interpretara a alguien así: un héroe extraordinario haciendo cosas extraordinarias.

Siendo dirigida por James Hawes y escrita por Ken Nolan y Gary Spinelli, esta película está basada en la novela de 1981 del mismo nombre de Robert Little.

Por lo que Rami Malek nos dio algunos detalles sobre su papel dentro de The Amateur y su experiencia en esta nueva película.

The Amateur, la nueva película de Rami Malek (20th Century Studios)

En The Amateur, Rami Malek es un criptógrafo de la CIA que pierde a su esposa durante un ataque terrorista en Londres y comienza a entrenarse para ir tras los responsables.

En ese sentido, Rami Malek aseguró que quería hacer algo diferente, pues su guía es hacer algo que jamás ha hecho, se ha visto o escogido antes.

El actor reveló que en cierta manera, se identifica con su personaje, Charles Heller, pues “puedo ser muy intenso”.

En cierta forma, Rami Malek se ve a sí mismo como alguien que puede ser intenso y enfocado en ciertas cosas, apasionado como cuando tienes amor por algo.

Por lo que esto da la capacidad de ver a este película thriller, de verla desde una perspectiva diferente, de alguien que es subestimado e infravalorado.

Finalmente, Remi Malek nos compartió como se preparó para su personaje en The Amateur, aunque por unos momentos, dudó sobre cómo alguien podría hacerlo al ver perder a su pareja.

“No se como te puedes preparar para ver perder a tu pareja, que ves todos los días que decides que no puedes vivir sin ella y de repente, tienes que hacerlo. Así que no es necesario prepararse para entender no se, criptología o como funcionan las armas, todo eso puedes aprenderlo, es la parte fácil. Profundizar en la idea de la gravedad de una pérdida y que es lo que harías por proteger a alguien, preservar su amor, su memoria y que sea apreciada ”

Rami Malek