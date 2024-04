28 Years Later es la secuela de la película 28 Days Later, conocida como Exterminio y que ha confirmado a Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer como sus protagonistas, pero ¿Cillian Murphy?

Según la revista Deadline, la productora Sony Pictures ya tiene a los protagonistas de la esperada secuela de 28 Days Later.

Secuela que llevará como título 28 Years Later y que traería de regreso al ganador del Oscar 2024, Cillian Murphy -de 47 años de edad-.

Cillian Murphy en 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later que protagonizan Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer (UK Film Council)

Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer protagonizarán 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later

Se ha confirmado que los actores británicos Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer -de 33 y 31 años de edad respectivamente- protagonizarán 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later.

Asimismo, se les unirá en el reparto de 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later, el también actor británico Ralph Fiennes -de 61 años de edad-.

Se sabe que 28 Years Later será la primera de una nueva trilogía sobre esta historia y que comenzará su rodaje a finales de este 2024, mientras que las dos siguientes películas en 2025.

Cillian Murphy en 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later que protagonizan Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer (Especial)

¿Cillian Murphy regresa en 28 Years Later? El actor sí será parte de la secuela de 28 Days Later

Una de las grandes incógnitas es si Cillian Murphy regresa en 28 Years Later a lo que se sabe que el actor sí será parte de la secuela de 28 Days Later, pero no de la manera que te imaginas.

Ya que se sabe que la película 28 Years Later, la secuela de 28 Days Later, volverá a reunir a Danny Boyle, Alex Garland, Andrew Macdonald y Cillian Murphy.

Sin embargo, por el momento se sabe que Cillian Murphy regresa en 28 Years Later, pero como producto de la secuela de 28 Days Later y que protagonizó en 2002, junto a Andrew Macdonald -de 58 años- quien volverá a producir.

Aunque en rumores se dice que Cillian Murphy si podría unirse sorpresivamente al reparto de 28 Years Later, como los fans lo esperan.

Mientras que Danny Boyle -de 67 años- será nuevamente el encargado de dirigir la película 28 Years Later con el guion de Alex Garland - de 53 años-.