Tras los últimos estrenos del 2021, los fans se preguntan ¿qué películas de superhéroes se estrenan en 2022?

No cabe duda que uno de los géneros más aclamados del cine de los últimos tiempos son los de superhéroes y productoras como Sony, DC Comics con Warner Bros. o Marvel Studios lo saben.

Es por eso que, para este 2022 se han preparado algunos de los mejores estrenos de películas sobre superhéroes que ya los fans esperan con impaciencia tras la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Durante todo este 2022, se espera que unas 10 películas por parte de Marvel Studios, Sony y Warner Bros. para DC Comics llegan a las salas de cines.

Películas de superhéroes: ‘Morbius’

Aunque su fecha de estreno estaba programada para este 28 de enero, recientemente se informó que, de nueva cuenta ‘ Morbius ’ se retrasará para el 1 de abril del 2022.

‘Morbius’ es la historia del antihéroe y vampiro viviente Michael Morbius, interpretado por Jared Leto y quien en los cómics de Marvel, se ha enfrentado principalmente a Spider-Man.

Nuevo póster 'Morbius' (Sony Pictures)

Películas de superhéroes: ‘The Batman’

‘The Batman’ es una de las películas de superhéroes más esperadas para este 2022 cuya fecha estimada es el próximo 4 de marzo.

Esta película es dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson , cuyos adelantos han emocionado a los fans del Caballero de la Noche.

En los tráilers puede verse que personajes clásicos como Catwoman (Zoe Kravitz), Acertijo (Paul Dano) y el Pingüino (Collin Farrell), serán claves para el desarrollo del superhéroe.

The Batman, superhéroe (Warner Bros)

Películas de superhéroes: ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’

Sin duda alguna, entre las películas de superhéroes de la casa de Marvel Studios para este 6 de mayo del 2022 es ‘ Doctor Strange In The Multiverse of Madness ’.

Pues esta película se situará directamente después de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’ y el cual, promete incluso más cameos que su antecesora.

Es aquí donde realmente se podrá tener un concepto del multiverso fracturado, el cual tendrá relación con las series de ‘Loki’ y ‘WandaVision’ .

Y aunque presentará algunos personajes nuevos, tal parece que la mayor amenaza de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) será una versión oscura de él, misma que ya se vió en la serie animada ‘What If?...’.

‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, superhéroe (Marvel Studios)

Películas de superhéroes: ‘DC Liga de Super Mascotas’

Uno de los estrenos para este 2022 es la que llegará el próximo 20 de mayo: ‘ DC Liga de Super mascotas ’, una película de superhéroes animada que se centrará en las mascotas de los miembros de la Liga de la Justicia.

El protagonista de esta cinta de superhéroes será Krypto, el entrañable perro que pertenece a Superman; a su cruzada se unirá Ace, el perro de Batman y juntos enfrentarán a Lex Luthor.

Superman y Krypto en "DC League of SuperPets" (@DCSuperPets / Twitter)

Películas de superhéroes: ‘Thor: Love and Thunder’

La cuarta entrega del Dios del Trueno es otra de las esperadas películas de superhéroes de Marvel que llegará el 8 de julio del 2022 .

Se trata de ‘ Thor: Love and Thunder ’ dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth junto con el regreso de Natalie Portman como Jane Foster -quien heredará el poder de Thor- y Tessa Thompson como Valkiria.

'Thor: Love and Thunder' (Marvel Studios )

Películas de superhéroes: ‘Black Adam’

Dwayne Johnson se ha integrado al fin al cine de superhéroes con la película de ‘ Black Adam’ , la cual se espera llegue a los cines el 29 de julio del 2022 .

‘Black Adam’ será la presentación de este antihéroe estrechamente relacionado al universo que ya se vio en la película de ‘Shazam’.

Se espera sea uno de los grandes contrincantes de personajes como Superman o La Mujer Maravilla.

Black Adam, superhéroe (Warner Bros.)

Películas de superhéroes: ‘Spider-Man: Across de Spider-Verse’

En 2018 llegó una de las películas que fue una de las mejores animadas de superhéroes para entonces que le valió el Oscar a Mejor Película Animada: ‘ Spider-Man Into the Spider-Verse’.

Y ahora, para el 7 de octubre del 2022 se ha anunciado el estreno de la secuela llamada que llevará por nombre ‘ Spider-Man: Across de Universe ’ que seguirá una nueva aventura de Miles Morales con Spider Gwen.

Películas de superhéroes: ‘The Flash’

Esta película dirigida por Andy Muschietti ha provocado controversia en los últimos días al asegurar que esta misma borraría de manera definitiva las últimas películas del DCEU : ‘The Flash’.

Y es que desde que se reveló que la historia de esta película de superhéroes que se espera estrenar el 4 de noviembre del 2022 abordará la trama de ‘ Flashpoint ’, muchos de los fans temen por el Universo de DC.

‘The Flash’ contará con la participación de Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton y Maribel Verdú.

Flash, superhéroe (The CW)

Películas de superhéroes: ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Tras la muerte de Chadwick Boseman, quien encarnaba al rey T’Challa en el UCM, muchos fans y seguidores se han preguntado cómo llenarán el vacío que el actor dejó tras perder su batalla contra el cáncer de colon.

No se han dado muchos detalles de la trama de esta película de superhéroes que se estrenará este 2022, pero algunos especulan que el manto de Black Panther pasará a la hermana de T’Challa, Shuri en ‘Wakanda Forever’.

Por lo pronto habrá que esperar hasta el próximo 11 de noviembre del 2022 para saber la continuación de esta película de Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel/Disney)

Películas de superhéroes: ‘Aquaman: The Lost Kingdom’

Jason Momoa regresará el próximo 16 de diciembre del 2022 con la secuela de ‘ Aquaman ’ y una vez más bajo la dirección de James Wan.

Se prevé que ‘Aquaman: The Lost Kingdom’ sea el último estreno de superhéroes para el año 2022.