A sido el propio actor británico de 30 años de edad, Nicholas Galitzine quien ha revelado como se ve como He Man para live action de Masters of the Universe.

Con una foto que ha emocionado aún más a los fans de Masters of the Universe, pues el increíble cambio de Nicholas Galitzine lo hacen ver mejor de lo que esperaban para He Man.

Esta es la foto de Nicholas Galitzine como He Man para live action de Masters of the Universe, así se ve

A través de su perfil en la red social de Instagram, el actor británico Nicholas Galitzine ha revelado la primera imagen oficial como He Man para live action de Masters of the Universe, misma que puedes ver a continuación:

Concluye en rodaje del live action de Masters of the Universe con Nicholas Galitzine como He Man

Además de revelar su primera imagen como He Man para el live action de Masters of the Universe, el actor Nicholas Galitzine precisó que el rodaje de la película ha concluido.

Live action de Masters of the Universe con Nicholas Galitzine como He Man del cual el actor se dijo honrado, ademas de que lo llamo el “ papel de mi vida”.

Así, como Nicholas Galitzine agradeció al equipo del live action de Masters of the Universe que tras varios tropiezo, ya es una realidad, próximamente a llegar a cines.

“!Bueno, con esto terminamos ‘Masters of the Universe’. Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He Man. Ha sido el papel de mi vida y lo di todo. No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su esfuerzo”. Nicholas Galitzine

¿Cuándo se estrena el live action de Masters of the Universe con Nicholas Galitzine como He Man?

Tal y como Amazon MGM Studios lo había anunciado con anterioridad, el live action de Masters del Universo tendrá su estreno en cines en 2026, aunque no hay fecha concreta; acá te actualizaremos.

Este s el elenco del live action de Masters of the Universe con Nicholas Galitzine como He Man

Además de Nicholas Galitzine como He Man en el live action de Masters of the Universe el elenco principal de la película es:

Camila Mendes de 30 años de edad, como Teela

Alison Brie de 42 años de edad, como Evil-Lyn

Jared Leto de 53 años de edad, como Skeletor