Ya se reveló cuándo se hará la próxima preventa de Tron Ares, por lo que te damos los detalles de cuándo podrás adquirir los boletos para esta nueva película de Disney.

Pues Tron Ares es la nueva entrega de la saga de Tron; esta vez, la película será protagonizada por Jared Leto de 53 años de edad.

¿Cuándo es la preventa de Tron Ares? Te decimos

A través de sus redes sociales oficiales, Disney dio a conocer a todos sus usuarios y fans, la fecha de la preventa de Tron Ares, la nueva entrega de la saga de películas.

De acuerdo con sus publicaciones oficiales, la preventa de Tron Ares llegará el próximo 25 de septiembre.

Por lo que a partir de esta fecha, podrás conseguir tus boletos para ver Tron Ares tanto en Cinépolis como en Cinemex en México, uno de los países a los que llegará esta nueva entrega.

Jared Leto en Tron: Ares de Disney (Disney)

¿Cuándo se estrena Tron Ares? La preventa de la película estará disponible en unos días

Tras confirmarse que la preventa de Tron Ares comenzará el próximo 25 de septiembre, muchos usuarios ya se encuentran emocionados por ver esta nueva entrega de la saga.

Pues cabe recordar que esta preventa de Tron Ares, película que llegará protagonizada por Jared Leto, llega apenas unos días antes de que se estrene en cines.

Ya que el estreno de Tron Ares en pantalla grande, está previsto que llegue el próximo 9 de octubre del 2025 a nivel mundial, incluido México.

Por lo que si quieres asistir y asegurar tu lugar para ver la nueva película de Tron, es recomendable que compres los boletos en preventa de Tron Ares, la cual iniciará el próximo 25 de septiembre.

La preventa de boletos para Tron Ares del próximo 25 de septiembre, estará disponible en Cinépolis y Cinemex en México.