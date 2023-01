Se ha revelado que Disney ha confirmado Tron 3, la tan esperada película cuya saga comenzó en 1982… pero ahora con Jared Leto de 51 años de edad.

Así es, tal y como indica Deadline, Disney ha confirmado que se encuentra en planes para realizar Tron: Ares, la tercera entrega de la saga.

El director encargado de llevar a cabo Tron 3, según apuntan los rumores, sería Joachim Rønning, quien dirigió películas como Maléfica y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

Sin embargo, aunque la noticia ha emocionado a los fans, lo que no les ha agradado del todo es que han anunciado que será Jared Leto el protagonista de Tron 3.

Aunque no se ha llegado a un acuerdo entre Disney y el director de 50 años quien actualmente está trabajando en Young Woman and the Sea, protagonizada por Daisy Ridley.

La producción de Tron 3 con Jared Leto iniciaría en agosto

Se ha revelado que Disney ha dado luz verde a la tercera entrega de Tron, película de ciencia ficción que narra cómo un programador queda atrapado en su propio software.

La saga que comenzó en los años 1980, ahora ha sumado a Tron 3 al actor Jared Leto y se espera que su producción comience en agosto de este 2023 para estrenarse a finales del 2024 .

En cuanto al guion de Tron: Ares, Deadline específica que estará a cargo de Jesse Wigutow, quien ha trabajado en producciones como The Prince o Cosas de familia.

Se espera que Tron 3 con Jared Leto, sea una secuela de Tron: Legacy e incluso se dice que desde hace ya varios años que Disney estaba interesado en realizar esta tercera entrega.

Usuarios reaccionan a que Jared Leto protagonice Tron 3 de Disney

Luego de darse a conocer que Tron 3 será llevada a cabo, muchos usuarios han reaccionado pero no solo a que finalmente llegará la nueva cinta, sino a que Jared Leto será quien la protagonice.

Y es que ciertamente Jared Leto ha tenido una carrera exitosa tanto en la industria de la música como en la actuación, siendo incluso ganador del Oscar en 2014 por Mejor Actor de Reparto.

Pero, en las últimas películas en las que ha estado Jared Leto, ciertamente no les ha ido bien y no han sido bien recibidas por los fans y la crítica.

Cabe mencionar la actuación de Jared Leto como el Joker en Suicide Squad, en Morbius o en The House of Gucci, en donde no ha agradado a los fans.

Por lo que ahora en redes temen que Tron 3 sea un fracaso por el simple hecho de incluir a Jared Leto entre sus filas.

