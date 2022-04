Este 6 de abril se ha abierto la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, desatando los memes en redes sociales.

Tal y como se esperaba, la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha desatado toda una guerra campal entre los usuarios, que para desahogarse han publicado sus mejores memes.

Y es que desde el pasado 4 de abril se anunció que en México y Latinoamérica habría un preestreno el 4 de mayo en los cines.

Por lo que desde las 12:00 de este 6 de abril, la preventa de boletos ha hecho colapsar las páginas de Cinépolis y Cinemex en el caso de México.

Usuarios revelan con memes que no alcanzaron boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

La preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en Cinépolis y Cinemex ha comenzado y, tal y como se esperaba, sus páginas han colapsado.

Algunos aseguran que sí lograron alcanzar boletos durante la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ mientras que otros no.

Otros usuarios tuvieron problemas al comprar las entradas ya que se reporta que les cobraron y nunca les llegó la confirmación, según revelan en los memes.

Incluso los usuarios en redes sociales que se han encargado de llenar con memes el feed de Twitter y redes sociales, que la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ fue igual a la de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Memes sobre la preventa de boletos para 'Doctor Strange' (Especial )

Páginas y apps de Cinépolis y Cinemex colapsan por preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

La preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ comenzó este 6 de abril, es decir a tan solo un mes del estreno de la nueva película de Marvel Studios.

Pero ante la cantidad de personas que deseaban un boleto para ver ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, tanto las páginas y aplicaciones de Cinépolis y Cinemex colapsaron.

Entre los reportes que se hicieron en redes sociales -la mayoría con memes- estaban que tanto la página como la aplicación, ya fuera de Cinemex o Cinépolis, no cargaba la preventa de boletos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Otros más revelaban que por mas que intentaban recargar las páginas de ambos cines, no tuvieron tanto éxito en conseguir los boletos durante la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Se espera que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tenga un preestreno en México y Latinoamérica el próximo 4 de mayo, siendo su estreno oficial el 5 de mayo.

Memes sobre la preventa de boletos para 'Doctor Strange' (Especial )

