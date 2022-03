Se ha filtrado que la próxima cinta de Marvel: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá una duración de 2 horas con 28 minutos.

Uno de los temas que se han colados en las conversaciones a la hora de los estrenos de las películas, es la duración que van a tener.

En donde en esta ocasión se ha filtrado y al parecer es la confirmación de la duración de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Esto luego de que varios cines alrededor del mundo ya se estén alistando para el estreno de la cinta de Marvel.

Por lo que según la información colocada en las páginas web de distintos cines, han puesto en la ficha técnica la duración de 2 horas con 28 minutos para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Tras esto, al parecer ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ contará con un muy buen tiempo para que pueda desarrollar su historia.

En donde críticos y fanáticos ya apuntan que la cinta es lo suficientemente larga para que todo fluya de la manera que se merece este héroe, en la segunda entrega de ‘Doctor Strange.

Patrick Stewart confirma su aparición en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ (Marvel)

¿Cuándo se estrenará ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

La próxima película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ verá su estreno el próximo 6 de mayo de 2022.

La cual seguirá expandiendo lo ocurrido en ‘Spider-Man: No Way Home’, además de varias sorpresas de las que ya se han dado un adelanto.

Nuevo póster de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

Y en donde la más esperada sorpresa ha sido la aparición de Los Illuminati los cuales tendrán que lidiar con el hechicero supremo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Ya que este grupo causa expectación debido a que se incluiría a Superior Iron Man el cual podría ser interpretado por Tom Cruise, el Profesor X con Patrick Stewart y Reed Richards con Ioan Gruffudd.

Pese a esto hasta el momento la cinta del director Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, ha confirmado la aparición de:

Elizabeth Olsen como Wanda



Rachel Anne McAdams como Christine Palmer.



Chiwetel Ejiofor como Mordo



Benedict Wong como Wong



Xóchitl Gómez como América Chávez